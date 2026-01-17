Bivši šef NATO-a: "Ne mogu obećati da će SAD ostati"

Bivši glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da se izjave SAD-a o Grenlandu moraju shvatiti ozbiljno, te da ne treba nagađati o skrivenim motivima američkog predsjednika.

Stoltenberg je poručio da Europa ne smije olako shvaćati poruke koje dolaze iz Washingtona.

"Priznajem ono što Trump i drugi američki predstavnici govore: navode sigurnosne interese SAD-a, govore i o prirodnim resursima. Ne želim nagađati o tome koji bi drugi potencijalni razlozi mogli biti", kazao je Stoltenberg, koji trenutno obavlja funkciju ministra financija Norveške, piše Dnevnik.hr.

"Moramo graditi odnose sa SAD-om, a to znači i da trebamo govoriti i kada se s njima ne slažemo. Druga poruka je sljedeća: ne mogu obećati da će SAD ostati u NATO-u. Nitko to ne može obećati", rekao je Stoltenberg.

Dosadašnji krizni razgovori između SAD-a, Danske i vlasti Grenlanda nisu donijeli konkretne rezultate. Trump, s druge strane, tvrdi da bi pripajanje Grenlanda SAD-u spriječilo jačanje utjecaja Rusije i Kine u arktičkoj regiji.

Stoltenberg smatra da NATO i Europska unija moraju jedinstveno i jasno odgovoriti na ovakve poruke iz Washingtona.

"Pozdravljam jasne, zajedničke izjave nordijskih zemalja, Njemačke i drugih europskih država da Grenland pripada Danskoj i da stoje iza Danske", rekao je Stoltenberg dodaju kako je sada najvažnije spriječiti daljnje akcije.

Govoreći šire o budućnosti NATO-a u intervjuu za Der Spiegel Stoltenberg je upozorio da opstanak saveza ne treba uzimati zdravo za gotovo.

"Ništa nije uklesano u kamenu, stvari se mogu promijeniti", rekao je, ističući da je ključno jačati transatlantsku suradnju i jednistvo, bez obzira na to hoće li SAD u budućnosti ostati jednako posvećen saveznik NATO-a ili ne.