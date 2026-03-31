Bivši SDP-ov ministar: "6.5 milijardi eura. Pa ljudi moji, na što su potrošene pare?"

SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Boris Lalovac komentirao je u Dnevniku Nove TV najnovije podatke o inflaciji. Eurostatove tablice pokazuju da je Hrvatska s 4,8 posto u ožujku imala najvišu stopu inflacije u eurozoni, a nakon nje slijedi Litva s 4,5 posto.

"Čak nisu ni kolege u oporbi iznenađeni, nisu umirovljenici iznenađeni. Nisu radnici iznenađeni", rekao je Lalovac. Napomenuo je da već dvije, tri godine govori da inflacija nije pobijeđena.

"Iz Vlade dolaze iz ružičastih naočala, vidjeli ste da je Plenković rekao da je inflacija već riješena. Vlada je u svojim službenim dokumentima, u proračunu rekla da će inflacija biti 2,8 posto. Nažalost, njih sve iznenađuje", naveo je.

"Vlada je vješta u marketingu"

Tvrdi da je inflacija u Hrvatskoj strukturni problem te da je generirana brojnim neracionalnostima unutar države. "Zato što uvozimo hranu, zato što uvozimo energiju zato što smo ovisnici o uvozu i jednostavno bilo kakvi svjetski vanjski šokovi preko noći se preliju u Hrvatsku", upozorio je.

"Europska središnja banka rekla je da će u najgorem scenariju inflacija u Europi biti 4,4 posto. To je najcrnji scenarij. Koliko je danas u Hrvatskoj? 4,8 posto. Već smo prošli najcrnji europski scenarij i to u mjesec dana kada je Vlada donijela mjere", nastavio je.

"Pogledajte koji je to marketing koji Vlada radi. Oni su vješti u marketingu, to se mora priznati. Lijepo komuniciraju samo ono što oni komuniciraju i ono što građani osjećaju. To je velika razlika, ali dobro", naglasio je Lalovac.

"S koje strane nam je ušla inflacija?

Ne slaže se s tezom ministra Tomislava Ćorića da je inflacija uvezena i da je posljedica rasta cijena energije.

"Ne znam s koje strane je ušla u Hrvatsku. Ako je ušla s talijanske strane, Italija ima inflaciju 1,5 posto. Znači, ona uopće nije imala povećanje inflacije u odnosu na veljaču. Slovenija ima manju inflaciju. S koje strane nam je ušla inflacija? Ja ne znam o čemu pričamo", poručio je Lalovac.

Nabrojao je da su od Nove godine počele rasti cijene brojnih komunalnih usluga, zdravstvenih usluga.

"Ali znate što je još gore, što će četvrti mjesec biti još veći. Znate zašto? Zato što je cijena dizela u travnju prošle godine bila 1,28. Znate koliko je sad 1,3. Ako bude sljedeći mjesec, 1,80. Znači, to je već četrdeset posto. Veća cijena dizela. Znate koliko je plavi dizel koji koriste poljoprivrednici? On je otišao još više", istaknuo je.

"Što ćemo sad moliti da nam PDV ponovno bude plivajućih 15 posto"

Ukazao je na ono što smatra još većim problemom. "Mi smo iz Europe nedavno dobili 800 milijuna eura. Znate zašto? Za otpornost. Hrvatska je potrošila, to građani moraju znati, šest i pol milijardi eura koje je Europa dala da budemo otporni na energetske šokove, na šokove hrane. Potrošili smo ih uludo, ubetonirali. Samo se trošilo", upozorio je.

"Ne zna se gdje su otišle pare. Šest i pol milijardi. Mi ćemo doći Europi: Daj, smanjite nam PDV. Pa ljudi moji? Šest i pol milijardi eura. Na što su potrošene pare? Zašto niste energetski neovisniji? Zašto nemate veću proizvodnju hrane", upitao je.

"Evo što ćemo mi sad morati moliti njih da nam ustupe trošarine jer smo došli do minimuma trošarina. Što ćemo mi sad moliti da nam PDV ponovno bude plivajućih 15 posto? Nijemci će reći: Dečki, vi ste se igrali. Imali ste pare, gdje ste ih potrošili, gdje ste ih i ulupali? To je vaša odgovornost", smatra Lalovac.

"Umirovljenici bi prvi trebali dobiti novac"

Osvrnuo se na sindikate koji traže veće plaće. "Inflacija ne pogađa svakog isto. Onaj tko bi prvi trebao dobiti novce za ovo sad su umirovljenici. Oni troše 80 do 100 posto svoje košarice na hranu i na lijekove. Umirovljenici moraju biti prvi, jer nažalost, oni su u onoj prvoj krizi dobili zadnji. Ja bih adresirao ministru financija da on prvo pripremi jedan paket pomoći umirovljenicima", naveo je.

Na pitanje može li se država zadužiti i na taj način prikupiti novac s kojim će ublažiti ove bolesti, odgovorio je. "Često se čuje kako nam je dobar rejting, ali samo da znate što znači A rejting. Mi smo se prije tri mjeseca zadužili po tri posto. Mi danas, s obzirom na ovu krizu, se zadužujemo s 3,6 posto."

"To vam je desetogodišnji prinos na obveznicu. A rejting znači, obzirom na zaduženje u odnosu tri mjeseca, naš dug je poskupio 0,6 posto. Znači mi kad bi sad uzeli milijardu, plaćali bi ga 3,6 posto. Prije tri mjeseca plaćali bi 3 posto", zaključio je.