Bivši premierligaški sudac izbjegao zatvor zbog dječje pornografije

Bivši sudac u engleskoj Premier ligi, 43-godišnji David Coote, izbjegao je odlazak iza rešetaka na sudu u Nottinghamu. Izrečena mu je kazna od devet mjeseci zatvora, uvjetno na dvije godine, uz obvezu odrađivanja 150 sati neplaćenog rada za opće dobro, pišu Sportske novosti.

Iako je za kazneno djelo kategorije A (najteža kategorija prema britanskom zakonu) prijetila stvarna zatvorska kazna, sud je uzeo u obzir njegovo priznanje krivnje. Prilikom izricanja presude, sutkinja Nirmal Shant bila je izravna: Doživjeli ste spektakularan pad s vrha i potpuni gubitak ugleda.

Policijska istraga pokrenuta je nakon što je neovisna tvrtka, pregledavajući dva mobilna telefona, otkrila ‘zabrinjavajuće razgovore‘ na jednoj od platformi za komunikaciju. Daljnjom istragom, na tvrdom disku u Cooteovom domu u Newarku, pronađen je neprimjeren videozapis u kojem se pojavljuje 15-godišnje dijete. Utvrđeno je da je spornom materijalu posljednji put pristupano u siječnju 2020. godine.

Coote je prvotno odbacio optužbe i tražio suđenje pred porotom, no na ročištu u listopadu prošle godine ipak je promijenio iskaz i priznao krivnju.

Ova presuda samo je vrhunac niza skandala koji su Cootea pratili posljednjih godina. Njegova karijera profesionalnog suca počela se nepovratno raspadati u studenom 2024. godine.

Prvo se na društvenim mrežama pojavila snimka na kojoj Coote bivšeg menadžera Liverpoola Jürgena Kloppa naziva pogrdnim imenima, koristeći psovke i diskriminatorne izraze.

Ubrzo nakon toga, tabloid The Sun objavio je snimku na kojoj Coote navodno konzumira bijeli prah (kokain) u hotelskoj sobi, i to dok je bio na dužnosti VAR suca tijekom Europskog prvenstva 2024.

Sudačka organizacija (PGMOL) raskinula je njegov ugovor u prosincu 2024., UEFA ga je suspendirala na 16 mjeseci, a Engleski nogometni savez (FA) izrekao mu je dodatnu kaznu.

David Coote posljednji je put sudio utakmicu Premier lige u studenom 2024. godine. Od čovjeka koji je dijelio pravdu na najvećim stadionima svijeta, postao je osoba s kaznenim dosjeom i trajnom mrljom na karijeri koju više nikada neće moći oživjeti...