Bivši predsjednik Srbije traži hitnu smjenu Picule zbog fotografije iz Oluje: ‘Nije trebao ni biti izabran‘

Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je smjenu Tonina Picule s mjesta izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju.

Tadić je svoj zahtjev za hitnu smjenu Picule obrazložio na sljedeći način:

- Tonino Picula ne samo da ne može biti izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju nakon njegove objave povodom Oluje, već na tu funkciju nije trebao nikada ni biti izabran. Picula je ovom objavom pokazao da ne dijeli vrijednosti koje su nužne za obavljanje ovako važne funkcije, pogotovo u osjetljivom trenutku kada su na vlasti u Srbiji oni koji su sudjelovali u pogubnoj ratnoj politici devedesetih, dok u Hrvatskoj svjedočimo masovnom uzdizanju ustaštva.

Bez politike pomirenja nema ni stvarne europske budućnosti zemalja bivše Jugoslavije, a Picula je isticanjem fotografije s oružjem jasno pokazao svoj odnos prema pomirenju u regiji. Poruka koju je poslao ima poseban značaj u trenutku kada svjedočimo povampirenju slavljenja ustaštva u Hrvatskoj, napisao je Tadić.

- Umjesto da to najsnažnije osudi, on se, dok još širom Hrvatske odjekuju uzvici ‘Za dom spremni’ s Thompsonovog koncerta, hvali sudjelovanjem u akciji pogroma i stradanja srpskog stanovništva!

A zašto nikada nije ni trebao biti izabran na ovu funkciju? Zato što, i nevezano za ovaj skandal, višestruko je pogrešna praksa da se za izvjestitelje za Srbiju biraju ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije.

To pokazuje da u europskim institucijama i dalje ne postoji svijest o kompleksnosti i malignosti sukoba devedesetih na ovim prostorima. Pitanje proširenja EU postalo je u novim geopolitičkim okolnostima posebno značajno, a svojevrsna ‘piculizacija’ te politike nažalost svjedoči o nedovoljnom razumijevanju njezina strateškog značaja među aktualnim europskim dužnosnicima.

Kao bivši predsjednik Srbije smatram da je nužno da Picula odmah bude smijenjen s funkcije koju obnaša, da se prekine praksa imenovanja izvjestitelja za Srbiju iz zemalja bivše Jugoslavije te da se Europski parlament i sve institucije EU, u skladu s temeljnim europskim vrijednostima, snažno i nedvosmisleno odrede prema uzdizanju ustaštva u Hrvatskoj.

To nije pitanje samo odnosa prema Srbiji, niti samo prema našem regiji, već i prema cijeloj EU i vrijednostima na kojima ona počiva, napisao je u svojoj objavi na Facebooku Boris Tadić, piše Jutarnji list.