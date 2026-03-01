Bivši pobjednik MasterChefa oglasio se iz Dubaija: "Događaju se loše stvari, ali na kraju smo svi dobro"

Bivši pobjednik popularnog kulinarskog showa ''Masterchef'', Luka Veić, oglasio se putem svojih Instagram priča iz Dubaija, gdje se trenutno nalazi dok se Ujedinjeni Arapski Emirati suočavaju s napetom situacijom zbog napada Irana.

U objavi koju je podijelio s pratiteljima, Veić je zahvalio svima koji su mu šalju poruke podrške i zabrinutosti te naglasio kako su on i ljudi s kojima je trenutno na sigurnom.

''Hvala svima što brinete i šaljete poruke. Nažalost, nemam vremena svima sada odgovoriti. Mi smo na sigurnom i nadam se da će tako i ostati'', započeo je.

Veić je također pozvao javnost da ne paničari i ne vjeruje u sve što se može vidjeti na društvenim mrežama.

''Događaju se loše stvari, ali na kraju smo svi dobro - bez panike. Pozzz iz Dubaija'', zaključio je.