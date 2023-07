BIVŠI NATJECATELJ 'LJUBAV JE NA SELU' HAKIJA ŠPAGO KOMENTIRAO CIJENE U MAKARSKOJ: "Svi koji misle da je skupa, ja ću im sve platiti"

Turistima je ljetovanje sve skuplje, domaći većinom niti ne idu na more zbog cijena koje su posljednjih godina krenule prema gore. Ipak, Hakija Špago, bivši natjecatelj showa 'Ljubav je na selu' ne slaže se s mišljenjima drugih pa za 24sata kaže da ljetovanje na našem moru nije skupo.

Hakija ljetuje u Makarskoj, a za 24sata je otkrio koliko je platio dodatne troškove, ne uključujući apartman. Isto tako, poručio je svima da će im pomoći ako smatraju da je Makarska skupo mjesto za ljetovanje.

"Ja sam u Makarskoj, sasvim su normalne cijene, prilagođene svima. Pivo je manje od tri eura, bilo koje pivo. Domaće makarsko pivo koje sam kušao jučer je 2.80 eura. Pored toga, hamburger koji sam jeo je bio oko sedam eura, sasvim realna cijena", rekao je za 24sata pa dodao:

"Želim poručiti svima onima koji su ovdje narednih 10 dana, svima koji smatraju da je Makarska skupa, neka se meni jave, na moj račun ide jelo, piće i smještaj. Sve ću im platiti.

Godinama dolazim ovdje, u sva mjesta okolna. To je neka moja regija. Osjećam se kao doma, prelijepo mi je. S vlasnicima sjedim i popijem piće, tu me i prepoznaju, pozdravljaju me jer sam im zanimljivi i simpatičan na neki način, tako su me doživjeli. Samo pozitivne stvari imam i osjećam, jednostavno mi je zasmetalo", rekao je za 24sata.

Austrijski turisti nedavno su komentirali za Kronen Zeitung kako su šokirani cijenama u Hrvatskoj. Tvrde kako je u Hrvatskoj skuplje nego u Austriji. U austrijskim medijima su i naveli cijene s kojima se turisti susreću. Maslac košta 4,50 eura, pizza 18 eura i parking 40 eura.