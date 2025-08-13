Bivši ministrov suradnik optužen za obiteljsko nasilje

Bivši bliski suradnik bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića u vladi Andreja Plenkovića, našao se na optuženičkoj klupi pred Općinskim sudom u Velikoj Gorici.

Općinsko državno odvjetništvo tereti ga da je od 2020. do kraja 2023. godine učestalo vrijeđao, psihički zlostavljao i prijetio svojoj tadašnjoj supruzi i dvoje maloljetne djece, a u nekoliko navrata počinio i fizičke napade.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o 47-godišnjem bivšem visokopozicioniranom članu sigurnosno-obrambenog sektora koji je bio u Vijeću za domovinsku sigurnost u mandatu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i član Odbora za nacionalnu sigurnost, obranu i unutarnje poslove HDZ-a. Prema informacijama iz optužnice, optuženi ima visoko obrazovanje i ranije nije bio osuđivan.

Prema navodima optužnice, optuženi je supruzi redovito upućivao pogrdne uvrede, nazivao je "smećem" i "stokom" te ju optuživao da se "udružila" s djecom protiv njega. Maloljetnim kćerima govorio je da su "lijenčine", "glupe" i "trutovi", a jednu od njih omalovažavao riječima da će je "ispisati iz škole i upisati u cvjećarsku jer očito nije kapacitet za više od toga", piše Index.

Optužen za verbalno i fizičko nasilje prema članovima obitelji

Optužnica navodi niz incidenata obiteljskog nasilja. Prema navodima tužiteljstva, optuženi je u više navrata verbalno zastrašivao članove obitelji i prijetio im. Tijekom vožnje autocestom 2020., navodno je ugrozio sigurnost svih u vozilu svojim ponašanjem. Tužiteljstvo ističe da je u nekoliko slučajeva verbalno zlostavljanje uključivalo ozbiljne prijetnje i omalovažavanje koje je imalo značajan psihološki učinak na članove obitelji. U optužnici se navodi i slučaj fizičkog nasilja iz veljače 2022., koji je kod žrtve izazvao intenzivan strah i traumu.

Prema optužnici, tijekom ljetovanja 2023., optuženi je reagirao nasilno nakon manjeg neslaganja s članom obitelji. U prosincu iste godine došlo je do incidenta koji je rezultirao pozivom policije, nakon što je, prema navodima tužiteljstva, optuženi iznosio ozbiljne prijetnje.

U spisu se navodi i slučaj rizične vožnje tijekom koje je optuženi navodno namjerno ugrozio sigurnost putnika u vozilu. Stručno mišljenje Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba potvrdilo je da su opisana ponašanja izazvala ozbiljne psihološke posljedice kod članova obitelji. Optuženi je u svojoj obrani odbacio sve optužbe, tvrdeći da se radi o manipulaciji u kontekstu brakorazvodne parnice.

Tužiteljstvo predlaže kombiniranu kaznu zatvora i uvjetne osude

Za sva tri kaznena djela - nasilje u obitelji i dvije povrede prava djeteta - tužiteljstvo traži jedinstvenu kaznu od godinu i 8 mjeseci zatvora, javlja Index.

Predlaže se da optuženi odsluži 10 mjeseci zatvorske kazne, dok bi preostalih 10 mjeseci bilo uvjetno s rokom kušnje od četiri godine. Uz to, traži se i mjera obveznog psihosocijalnog tretmana te zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne. Optuženi se trenutno brani sa slobode, a optužnica tek treba biti potvrđena na sudu.