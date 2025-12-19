Bivši ministar rada: Ministar Piletić odlazi u prvoj rekonstrukciji Vlade

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić, bio je gost Novog dana N1 kod Nine Kljenak gdje je komentirao godišnji dodatak na mirovinu, ali i činjenicu da 400 tisuća umirovljenika ima mirovine manje od 600 eura.

"To je ono što smo upozoravali - da će biti velikih problema u mirovinskom sustavu jer puno umirovljenika ima niske mirovine i Vlada je tu trebala napraviti odlučnije iskorake da se pomogne tim ljudima. Vlada također nije napravila ni poteze za buduće umirovljenike. Imamo puno povremenih poslova i ljudi koji rade takve poslove će imati još i manje mirovine. Vlada očito ne želi zagristi u tu kiselu jabuku i riješiti probleme koji su u mirovinskom sustavu nagomilani godinama", rekao je Mrsić.

"PR efekt"

Dodao je i da ovaj dodatak na mirovine je ustvari jedan PR efekt.

"Svaki euro koji ljudi dobiju dobro dođe, ali to nije ono o čemu se govorilo, a to je 13. mirovina. Također, način na koji su ministar Piletić i ekipa postavili izračun dodatka je duboko nepravedan.

Mi nikako da dođemo do onog ideala, koji je bio davno, da kad odete u mirovinu da je ona 70 posto vaše plaće. To bi trebalo biti tako, ali Vlada nije napravila ništa da to bude tako", kaže Mrsić.

Kako doći do dostojanstvenijeg života za umirovljenike?

"Država nam je skupa i troši ogroman novac. Novca u sustavu ima. Naš porezni sustav je duboko nepravedan jer progresivno ne oporezuje one koji imaju više novca da plaćaju više, a taj novac bi se mogao koristiti za povećanje mirovina", smatra Mrsić.

Ustavni sud i "Piletićev zakon"

Mrsić je komentirao i odluku Ustavnog suda koji je usvojio ogromnu većinu primjedbi koje su podnijeli predlagatelji iz Udruge Sjena, ali i deseci obitelji osoba s invaliditetom na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.

"Svi su upozoravali i ukazivali da je Zakon diskriminantan. Očito ministar Piletić nije baš kompetentan za socijalni sustav. Stalno ima problema. Plenković ga neće sada smijeniti jer bi to bilo očito, ali njemu su dani odbrojani jer je napravio puno štete. Odlazi u prvoj rekonstrukciji Vlade", zaključio je Mrsić.