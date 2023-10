Bivši ljubimac Torcide najavio derbi Hajduka i Osijeka te poslao poruku Daliću

Iza hrvatske nogometne reprezentacije dva su poraza, koja su uvelike kompromitirala sve dobro odrađeno u prvom dijelu kvalifikacija za odlazak na Euro. No bivši hrvatski reprezentativac Mato Neretljak (deset nastupa, jedan gol) uvjeren je da će Hrvatska izboriti završnicu kontinentalne smotre.

Mato Neretljak u hrvatskom je dresu, kao navijač, gledao dvoboj u Osijeku, u kojem je Turska pobijedila Dalićevu momčad 1:0. Već se u toj utakmici dalo naslutiti da će ovaj kvalifikacijski mini ciklus donijeti Hrvatskoj dosta razočaranja.

'Ne smijemo se ni skrivati ni lagati si, to je bilo loše. Poslije se na to nadovezao poraz u Walesu, koji je Hrvatsku doveo u tešku situaciju. Međutim događa se, to je ipak sport. Ali siguran sam da će izbornik Dalić sa svojim stožerom uspjeti doći do cilja, odnosno odlaska na Euro u Njemačku', javio se za tportal 44-godišnji Mato Neretljak, danas trener NK Zvijezda iz Gradačca.

No prije nego je najavio nedjeljni derbi (18 sati, MAXSport 1, MAXtv) između Hajduka i Osijeka, Neretljak je rekao što Hrvatska treba mijenjati.

'Što treba mijenjati? Siguran sam da i izbornik Dalić to zna. Ustvari, to je i najavio. Treba joj svježe krvi. Pogotovo igračima u veznom redu. Pa teško je očekivati da trojica igrača u tako kratkom periodu iznesu dvije tako važne utakmice. Vjerujem da će se do studenog neki igrači ipak oporaviti.'

Nadamo se i mi, ali posve je jasno da neće biti ni Perišića ni Oršića. Čak je i Kramarićeva ozljeda dosta komplicirana. Bi li Ivanušec mogao biti 'taj'?

'Znam da nije blistava situacija s ozlijeđenima, ali Ivanušec bi već bio veliki dobitak. Kao i Petković. Iskreno, meni se jako sviđa Martin Baturina. Njega bih htio vidjeti. On može biti odlično rješenje za 20, 30 minuta. Modrić je čudo od igrača, ali on ima 38 godina, i godine čine svoje. Brozović je u Saudijskoj Arabiji, koja je ipak puno slabija od Serie A, i to se osjeti na njegovoj igri. Također, Kovačić se tek oporavio od ozljede, pa će i njemu trebati vremena. Pitanje je samo hoće li ga Guardiola koristiti u punoj minutaži.'

Nego, u karijeri ste igrali i za Osijek i za Hajduk, pred kojima je nedjeljni derbi.

'Bit će to pravi derbi. Osijek dolazi s novim - starim trenerom Zoranom Zekićem, dok je Hajduk pod imperativom. Jer svi znamo da se u Splitu iščekuje naslov prvaka. Siguran sam da će se Osijek htjeti nadigravati, tako da očekujem zanimljivu utakmicu.'

Treneru Ivanu Leki možda je bilo jednostavnije pripremati momčad, jer imao je na raspolaganju gotovo kompletnu momčad, ali i Marka Livaju, koji se oprostio od reprezentacije.

'Da, sigurno je Leki bilo jednostavnije. Te reprezentativne pauze dobrodošle su i igračima koji su bili ozlijeđeni, pa treneri mogu u tom periodu dodatno uigravati momčad. Zekić se tek vratio u Osijek, ali poznaje klub, poznaje igrače. Onaj turnir u Vukovaru nije mjerilo, tako da vjerujem da će se vrlo brzo osjetiti Zekićev rukopis. Sve u svemu, mislim da je Hajduk favorit. Bio je u boljoj formi i, što je jednako važno, igra pred svojim navijačima', zaključio je Neretljak za tportal.

Inače, Neretljak je bio dio trofejne Hajdukove generacije koja je 2003. godine osvojila hrvatski kup, a 2004. i hrvatsko prvenstvo. Bio je igrač Hajduka do zime 2005. godine, kada je i posljednji put naslov prvaka stigao na Poljud.