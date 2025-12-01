Bivši kapetan Hajduka otvoreno progovorio o Dinamu, svom povratku u Split i Livaji

U novom izdanju nogometne emisije Stativa, Večernjeg lista ugostili su Marija Maloču. Nekadašnji kapetan Hajduka, danas je član prvoligaša, zapravo drugoligaša Jaruna. Ovaj 36-godišnji Zagrepčanin prethodne dvije sezone proveo je igrajući u Gorici, klubu koji će večeras od 18 sati pokušati iznenaditi Dinamo. S Maločom su porazgovarali o aktualnom stanju u domaćem nogometu. Loša forma Hajduka u posljednje vrijeme, očajni Dinamo u Europi, ždrijeb za Svjetsko prvenstvo koji čeka našu reprezentaciju u petak...

Prošlo ljeto Maloča je stigao u Jarun, a trebao se vratiti u Hajduk...

- Od početka godine bio sam u kontaktu s tadašnjim direktorom Vitalijem, dobio sam priliku za povratak u Hajduk. Svi znaju moju prošlost, bila je to velika prilika za mene da pomognem mladim igračima. Osjećam se dobro i bio sam počašćen tom prilikom. Nije se odigralo kako smo htjeli, raskinuli smo ugovor koji je već bio potpisan. Nadao sam se da će ove sezone biti druge momčadi, ali Hajduk nije za to zainteresiran i zato sam sada u Jarunu. Nisam razočaran, moglo se naslutiti da bi to tako moglo biti. Jako bi bilo lijepo staviti dres Hajduka opet na sebe, ali okrenuo sam se prema nečem novom. Imao sam puno upita iz naše druge lige, na kraju sam se zbog obitelji odlučio ostati u Zagrebu.

Do starijih pionira bio je u Dinamu, a onda...

- Dejan Lovren iz Karlovca je došao, bio je kao avion. Tadašnji treneri Ivica Senzen i Željko Adžić rekli su mi da mogu ostati, ali odlučio sam ići drugim putem i zaigrati za Hajduk.

Kako komentira sadašnje stanje u HNL-u.?

- Apetiti su porasli navijačima Hajduka dolaskom trenera Garcije. Dinamo je krenuo dobro, ali i kad je letio, ja sam u jednoj drugoj emisiji rekao da to baš neće ići tako lako. Hajduk je nakon ispadanja iz Europe pokazao kvalitetu. Naravno, poraz od Rijeke i ovaj kiks s Varaždinom sad je dao priliku Dinamu da opet preuzme vrh...

Livaja?

- Ne znam je li to neki slučaj. Ulaskom protiv Varaždina se pokazalo da to nije slučaj. Nije igrao od prve minute, Šego je bio jako dobar, ali za mene je Livaja i dalje najbolji igrač Hajduka. Ulaskom sada je pokazao koliko znači ekipi. Livaja je ipak kapetan Hajduka. Kriza? Ne bih rekao. Jako ružan je bio poraz protiv Rijeke, nije lako kad se izgubi 5:0, ali već u drugom poluvremenu protiv Varaždina se pokazalo drugo lice. Drugi žuti Varaždina je bio čist, tada su se oni povukli, Hajduk je napadao, nije uspio pobijediti, rekao je Maloča za Večernji list.