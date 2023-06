Bivši igrač Hajduka se razveo od žene jer nije htjela promijeniti vjeru

Steliano Filip (29) u siječnju 2018. je najavljivan kao Hajdukov kapitalac. Rumunjski lijevi bek stigao je iz Dinamo Bukurešta za pola milijuna eura i u splitskom se klubu zadržao godinu dana. Za Hajduk je odigrao 11 utakmica bez konkretnog učinka, nakon čega je preselio u rumunjsku Dunareu Calarasi. Hajduk na njemu nije zaradio ni eura.

Danas igra u Mađarskoj

Danas Filip igra za mađarski Mezőkövesd, za koji je prošle sezone imao 17 nastupa. Ovih dana rumunjski mediji raspisali su se o njegovom privatnom životu. Prije dvije godine Steliano se razveo od supruge Biance Marine da bi se mogao vjenčati s Fivianom Brinzom. U siječnju 2020. godine Filip se krstio u pentekostnoj vjeri, što ga je koštalo razvoda. Filip je zahtijevao od bivše supruge Marine da ga slijedi, no ona to nije htjela, pa je došlo do raskida veze, piše Index.

Bivša supruga: "Meni je dobro kao pravoslavki"

"Nisam se pronašla u tome. To je bila prva prepreka između nas. Probala sam i nije išlo. Meni je dobro kao pravoslavki", rekla je prije nekoliko mjeseci Bianca Marina, s kojom Filip ima dijete. Rumunjski nogometaš sada razmišlja o braku s partnericom Fivianom Brinzom i tvrdi da je u njoj pronašao sve što ga najviše usrećuje.

Filip je u karijeri igrao za Baia Mare, Dinamo Bukurešt, Viitorul Constantu, AEL i Dunareu, a za reprezentaciju Rumunjske ima osam nastupa.