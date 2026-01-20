Bivši igrač Hajduka prešao u Vukovar

HNK Vukovar 1991 objavio je kako je Josip Elez novi igrač kluba, čime je potvrđen dolazak iskusnog braniča u svlačionicu vukovarskog sastava.

Kako je HNK Vukovar 1991 naveo u svojoj objavi, Elez iza sebe ima zapaženu epizodu u Hajduku, za koji je prošle sezone upisao 18 nastupa, dok je u splitskom dresu ukupno odigrao 91 utakmicu, uz učinak od tri gola i pet asistencija. S Hajdukom je osvojio i SuperSport Hrvatski kup 2022. godine, a riječ je o bivšem igraču Hajduka koji sada karijeru nastavlja u Vukovaru.

U objavi kluba ističe se i Elezovo međunarodno iskustvo, budući da je tijekom karijere nastupao za Grosseto, Honvéd, Aarhus, kao i za Rijeku, s kojom je 2017. godine osvojio duplu krunu.