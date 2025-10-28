Bivši igrač Hajduka pred transferom karijere?

Napadač slovenskog prvoligaša NK Celje, Franko Kovačević, svojim impresivnim partijama privukao je pozornost jednog od najtrofejnijih europskih klubova – španjolske Seville. Kako prenose španjolski mediji, serijski osvajač europskih trofeja stavio je hrvatskog golgetera na popis želja pred nadolazeći zimski prijelazni rok.

Izvrsna forma i poziv Zlatka Dalića

Kovačević, 26-godišnji bivši igrač splitskog Hajduka koji ove sezone briljira pod vodstvom Alberta Riere, u 20 odigranih utakmica postigao je čak 22 pogotka. Takva statistika svrstava ga među najučinkovitije napadače u Europi, rame uz rame s imenima poput Harryja Kanea.

Njegove izvedbe nisu prošle nezapaženo ni kod hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, koji ga je uvrstio na širi popis reprezentativaca. Upravo je tu informaciju nenamjerno otkrio Žan Karničnik, suigrač iz Celja, nakon nedavnog prvenstvenog susreta.

Kovačević: "O transferima ne razmišljam"

Unatoč sve većem interesu europskih klubova, Kovačević ostaje smiren i fokusiran na teren. "Najiskrenije, o transferima uopće ne razmišljam. Sve sam prepustio klubu i svom menadžeru Senijadu Ibričiću. Moj zadatak je igrati nogomet, trenirati i pripremati se za utakmice. Sve drugo me trenutno ne zanima", poručio je pred gostovanje Celja kod Mure, pišu slovenski mediji.

Napadač dodaje kako će o potencijalnim ponudama razmišljati tek nakon završetka prvog dijela sezone: "Sada je fokus isključivo na Muri. Nema smisla trošiti energiju na priče o budućnosti."

Prema informacijama iz Španjolske, sportski direktor Seville Antonio Cordón već je pokušao stupiti u kontakt s predstavnicima Kovačevića. Andaluzijski klub prolazi kroz turbulentan period – nakon 10 kola La Lige nalazi se tek na 11. mjestu, a u Europi ove sezone ne nastupa.

Navijači zahtijevaju promjene, a među prioritetima u zimskom prijelaznom roku nalazi se i dovođenje centralnog napadača. Upravo bi Kovačević mogao biti jedno od glavnih rješenja za Sevillinu ofenzivnu krizu.

Mogući transfer koji bi odjeknuo

Ako bi se transfer realizirao, bio bi to jedan od najvećih izlaznih poslova u povijesti Prve lige Telemach. Franko Kovačević, koji je u Celje stigao bez velikih očekivanja, sada bi mogao postati novo ime na europskoj sceni.