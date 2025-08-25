Bivši igrač Hajduka je pred transferom karijere?

Madžid Šošić (23) u siječnju je iz Hajduka prešao u sarajevski Željezničar bez odštete, ali uz klauzulu prema kojoj splitski klub zadržava 30 posto od njegova idućeg transfera. Ofenzivni veznjak iz BiH na Poljud je stigao prije pet godina upravo iz Željezničara, a u međuvremenu je bio na posudbama u Zrinjskom i Radomlju.

Posebno se istaknuo u Sloveniji, gdje je u dresu Radomlja odigrao odlične sezone pa je prošlog ljeta vraćen u Hajduk. No, iako je prošao pripreme pod vodstvom Gennara Gattusa, priliku u prvoj momčadi nije dočekao i napustio je klub. Povratkom u Sarajevo ponovno je pronašao formu – u 26 nastupa za Željezničar upisao je deset pogodaka i sedam asistencija.

Prema pisanju portala SportSport.ba, Šošić bi mogao napustiti klub do kraja prijelaznog roka. Za njega su zainteresirani i inozemni klubovi, među kojima navodno i jedan sudionik play-offa Lige prvaka, a Željezničar bi na tom poslu mogao zaraditi nekoliko stotina tisuća eura.

Transfermarkt procjenjuje vrijednost mladog veznjaka na 800 tisuća eura. Ukoliko dođe do transfera, Hajduk bi zahvaljujući dogovorenoj klauzuli zaradio 30 posto tog iznosa. Ranije se spominjalo da za njega zanimanje pokazuju klubovi iz Rusije i Poljske.