Bivši hrvatski reprezentativac: "Hajduk protiv Gorice nije zaslužio ništa osim poraza"

U emisiji Stadion sve događaje osmog kola hrvatskog nogometnog prvenstva komentirali su bivši reprezentativac Hrvatske Vedran Ješe i sudački ekspert Marijo Strahonja. Posebno se Ješe osvrnuo na utakmicu Gorica i Hajduka u kojoj je splitska momčad poražena.

"Veliko iznenađenje, ali nisu ni zaslužili ništa drugo nego poraz. Bili su bolji u polju u početku, ali nije se vidjelo da lome protivnika, već čekaju kraj, a onda dobiješ neki gol koji ne želiš. Sad je još bila nervoza poslije Istre, ne izgledaju dobro", rekao je Ješe pa dodao:

"Livaja svakog igrača čini boljim, ali bio je indisponiran. On je čovjek od krvi i mesa i može imati lošu utakmicu, ali ne smije si Hajduk dozvoliti da ovisi o jednom igraču. Hajduku kronično nedostaju krila, u završnici je malo igrača, pa se puno očekuje od njega, no onda ga je i lakše čuvati. Nije ni njemu lako. No, i bez njega su pali fizički na kraju. Iznenađuje me da se tako padne na kraju s obzirom na Lekine treninge. Napravili su veliku nervozu u Splitu i neće im biti lako", prenosi Index.