Bivši HDZ-ov načelnik imao šest pomagača u milijunskoj korupciji

Uz bivšeg HDZ-ova načelnika Općine Gradina Marka Ajčeka, koji je pod sumnjom za milijunsku korupciju i pranje novca, osumnjičeno je još šest osoba, neslužbeno se doznaje. Tužiteljstvo i policija trebali bi se službeno oglasiti nakon ispitivanja privedenih u osječkom Uskoku.

Prema dostupnim informacijama, istražitelji sumnjaju da je Ajček zlouporabio položaj namještajući poslove povezane s općinom, uz pomoć vlasnika pojedinih tvrtki koji su, prema sumnjama, sudjelovali u pranju nezakonito stečenog novca.

Na nepravilnosti u radu Općine Gradina još je 2021. upozorila i Državna revizija, koja je utvrdila niz propusta u poslovanju te značajne dugove.

Među ostalim, revizija je ukazala na sumnjive isplate za usluge koje navodno nisu bile izvršene, poput održavanja cesta i rušenja objekata. Također je utvrđeno da je općina pojedine obveze podmirivala dvaput, bez naknadnog traženja povrata sredstava.

Uskok i policija ranije su izvijestili da su na području Slatine i Zadra provedena uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje, uključujući pretrage, po nalogu Uskoka i u organizaciji Policijske uprave virovitičko-podravske, zbog sumnje na korupciju i pranje novca.

Po završetku kriminalističkog istraživanja policija će protiv osumnjičenih podnijeti kaznenu prijavu Uskoku. Nakon ispitivanja, Uskok će odlučiti o pokretanju istrage, a eventualni zahtjev za određivanje istražnog zatvora razmatrat će sudac istrage Županijskog suda u Osijeku.