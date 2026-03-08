Bivši Hajdukov kapetan: "Dinamu se već može čestitati"

Utakmicu je nakon završetka komentirao Hrvoje Vejić, bivši kapetan Hajduka, danas stručni komentator MAXSporta.

„Razliku je nemoguće stići. Dinamo je ovom pobjedom stavio obje ruke na naslov prvaka. Hajduk se mora okrenuti idućoj sezoni. Ispali su iz Kupa i borbe za naslov, sad je trenutak za reset i pripreme za ljeto. Bude li se čekalo, bit će kasno“, rekao je Vejić.

Istaknuo je kako je prvo poluvrijeme praktički odlučilo utakmicu.

„Prvo poluvrijeme je riješilo utakmicu, drugo je bilo dosadnjikavo. Dinamo ima ležernu situaciju i može se dodatno uigravati. Već mu se može čestitati, ali pričekat ćemo s obzirom na prošle sezone. Ipak, rekao bih da je deset bodova nedostižna razlika“, kazao je.

Dodao je kako se Hajduk mora koncentrirati na očuvanje druge pozicije na ljestvici.

„Hajduk mora nastaviti s radom i ne smije se dogoditi raspad. Rijeka će napasti, ali Hajduk ima bodovnu zalihu. Prioritet je ostati na drugom mjestu. Pred Garcijom je težak zadatak. Momci su prazni, ima nezadovoljnih igrača. Utakmica je danas ogolila sve probleme stopera i u veznoj liniji“, rekao je Vejić.

Zaključio je kako razlika u kvaliteti između dvije momčadi trenutačno postoji te da je rezultat realan.

„Ne treba raditi dramu. Treba naći čovjeka s kojim će se ići dalje i odlučiti koja je strategija Hajduka. To treba odlučiti u idućih 15 dana“, poručio je.