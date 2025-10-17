Bivši član Juventusa sad radi na baušteli

Cendrim Kameraj, nekadašnji veliki nogometni talent rođen u švicarskom Luzernu, danas sa svega 26 godina radi na građevini. Ovaj nogometaš kosovskih korijena, koji je trenirao s Cristianom Ronaldom i Mariom Mandžukićem u Juventusu, prije godinu dana odlučio je završiti karijeru, svjestan da su ozljede i nedostatak sreće u ključnim trenucima promijenili njegov put.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kameraj je karijeru počeo u mladim kategorijama Luzerna, odakle ga je talent odveo u Juventusov razvojni sustav. U Torinu je nastupao za drugu momčad i trenirao uz bok svjetskim zvijezdama, ali konkurencija u momčadi bila je prejaka. "Bilo je nevjerojatno trenirati s igračima poput Ronalda, Pjanića i Dybale. To su trenuci koje ću pamtiti cijeli život", rekao je nedavno Kameraj u razgovoru za švicarske medije, prenosi Index.

Igrao je za Dukagjini protiv Rijeke

Nakon Juventusa nastupao je za Lugano, Kriens i kosovski Dukagjini s kojim je ispao od Rijeke u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu 2023. godine, no ozljede i problemi s koljenom doveli su ga do odluke da u 25. godini zauvijek napusti profesionalni nogomet.

"Nisam planirao tako rano završiti, ali zdravlje mi je dalo do znanja da moram krenuti dalje. Nogomet mi je dao puno, iako život ide dalje", poručio je Kameraj, koji danas radi fizičke poslove na građevini u Švicarskoj.

Fotografije koje je nedavno objavio na društvenim mrežama, s jedne strane treninzi u dresu Juventusa uz Ronalda, a s druge u radnoj opremi na gradilištu, postale su viralne i izazvale brojne reakcije. "Tužno je vidjeti kako ovako završavaju igrači koji su imali sve", napisali su njegovi bivši fanovi, dok su ga drugi hvalili zbog skromnosti i radne etike.

"Ne stidim se svog posla"

Kameraj, koji je prošao sve mlađe selekcije švicarske reprezentacije, 2019. je upisao i jedan nastup za U-21 selekciju Kosova. Danas živi mirnim životom u Luzernu, daleko od reflektora stadiona, ali s ponosom na ono što je postigao.

"Ne stidim se svog posla. Ispunio sam dječački san - obukao sam Juventusov dres i radio rame uz rame s idolima. Sad radim pošten posao i borim se za život. To je ono što me čini sretnim", zaključio je bivši nogometaš.