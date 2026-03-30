Bivši admiral Hranj o Srbiji: Moramo se pripremati za "zlu ne trebalo", ali rakete koje je Srbija kupila...

Bivši načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, umirovljeni admiral i predsjednik Savjeta za obranu i nacionalnu sigurnost SDP-a Robert Hranj u N1 Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića komentirao je najavljeni susret Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića, ali i druga pitanja koja se tiču obrane i sigurnosti.

Na samom početku komentirao je dolazak ratnog broda USS Gerald R. Forda u Split na popravke i održavanje.

"Posjet jednog takvog broda nije kao posjet nekog običnog broda, makar bio i ratni. Kad dođe takav brod u neko područje, to je dobra vijest za prijatelje, a manje dobra za one druge. Hrvatskoj je to pokazatelj povjerenja u sigurnosnu situaciju u području, a drugo, to je izraz povjerenja u naše održavanje takvih brodova", kazao je Hranj pa nastavio:

"Sigurno je i da ovaj posjet nije nezamijećen. Postoje opasnosti da mu se nešto dogodi pa se i Hrvatska može izložiti povećanom riziku. Koji je prihvatljiv jer su savezništvo sa SAD-om, Europska unija i NATO od presudne važnosti za našu sigurnost."

Kakva je situacija s hrvatskom ratnom mornaricom?

"Treba završiti što se počelo unutar sustava i kontinuirano procjenjivati naše prioritete. Sposobnost obrane s mora je jedan od njih. Ali, slabo se ulagalo godinama u to. Ono što nama treba, jest kombinacija manevarskih sustava i sustava obalne obrane. Trebamo imati kombinaciju koja mora biti otporna. Moramo biti spremni dugo i žilavo se boriti. Zato podržavam ideju izgradnje dva višenamjenska broda."

Cijeli svijet je u utrci u naoružanju

Komentirao je Hranj i regionalnu utrku u naoružavanju.

"Nismo samo mi, cijeli svijet je u toj utrci. Prošle godine su se izdvajanja na globalnoj razini povećale za deset posto. Ali, uvijek govorim da mi moramo misliti na sebe i ulagati u obranu, bez obzira na druge. Uvjeren sam i da nas zbog toga nitko ne može percipirati kao neprijatelja. Naša pozicija nije neprijateljska, ono što trebamo jest sposobnost odvraćanja. Vjerujem da idemo u dobrom smjeru po tom pitanju jer smo počeli izraženije izdvajati za obrambene sposobnosti. Možda u protuzračnom smislu moramo neke stvari promijeniti. No, bitno je znati i da smo članica NATO saveza, što znači da bi nam NATO pomogao u slučaju da netko napravi nešto protiv Hrvatske."

"Ne mislim da Hrvatska treba biti zabrinuta"

Srbija se čini kao najveća prijetnja nakon kupovine ofenzivnih balističkih projektila?

"Nikome ne može biti svejedno kad njihovi susjedi imaju takve aktivnosti, a i kad njihovi vodeći političari daju izjave kakve daju. Ipak, ne mislim da Hrvatska mora biti zabrinuta. Uvijek se moramo pripremati za "zlu ne trebalo", ali rakete koje su oni kupili nisu presudne ni u jednom ratu. Moramo biti svjesni da bi eventualni sukob u ovom području mogao biti surov. Nadam se, ne predug, ali izazvao bi velike žrtve i razaranja. Zato, osim vojske, i društvo se mora pripremati biti žilavo i otporno", izjavio je Hranj pa u tom kontekstu pozdravio nedavno uvedeno temeljno vojno osposobljavanje i naglasio da je tako nešto potrebno Hrvatskoj.

Ipak, za naša unutarnja pitanja glavna tema je to da će se 1. travnja premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović napokon održati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, na koju se čekalo više od četiri godine, nakon brojnih odbijenica s obje strane kroz taj period.

"Jedan smjer djelovanja kako izbjeći takve stvari i čekanja jesu zakonska rješenja, kako bi uvijek bilo jasno, primjerice, vojniku što činiti. Ne smije biti nejasnoća o tome čije naredbe slušati. Pravni sustav bi trebao pomoći izbjeći ili smanjiti takve situacije. Trenutno, samo je jedan vrhovni zapovjednik. Predsjednik daje naredbe, ministar donosi odluke i ako postoje dileme, moj je stav poštovati najvišeg u hijerarhiji. A to je predsjednik", zaključio je Robert Hranj.