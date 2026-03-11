Bivša stjuardesa s luksuznih jahti otkrila što se događa iza kulisa: "Na moru neki muškarci misle da pravila ne postoje"

Bivša radnica na superjahti koja je kasnije postala model otkrila je kakvo se ponašanje odvija iza kulisa luksuznih plovila, daleko od očiju javnosti.

Raissa Bellini (37) provela je pet godina radeći kao stjuardesa na jahtama, ploveći Mediteranom i poslužujući iznimno bogate goste na popularnim destinacijama poput Italije, Španjolske, Grčke, Turske i Ibize. Kako tvrdi, mnogi od njih na moru pokazuju potpuno drugačije lice nego na kopnu.

Prema njezinim riječima, pojedini oženjeni gosti ponašaju se kao da za njih na moru ne vrijede ista pravila.

“Na moru neki muškarci misle da pravila ne postoje. Kao da svoj stvarni život ostave na kopnu. Vjenčani prsten odjednom postane samo ukras”, ispričala je.

Bellini tvrdi da se mnogi gosti u javnosti predstavljaju kao uglađeni obiteljski ljudi, no u privatnosti broda pokazuju sasvim drugačije ponašanje – čak i dok su im supruge u blizini.

“Odjednom bi se pojavili dolje gdje sam radila. Davali bi mi komplimente. Stajali bi preblizu. Testirali bi granice”, prisjetila se.

Smatra da luksuzno okruženje kod nekih ljudi stvara osjećaj moći i samopouzdanja kakvo nemaju na kopnu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Raissa Bellini (@itsraissabellini)

“A kad se stvarnost čini dalekom, ljudi otkrivaju svoju pravu narav”, dodala je.

Takvo ponašanje, koliko god zvučalo šokantno, među članovima posade nije iznenađenje. Bellini kaže da su je na to upozorili već prvog dana rada.

“Od prvog dana ti govore: što se dogodi na jahti, ostaje na jahti. Držiš jezik za zubima i ne stvaraš probleme”, ispričala je.

Unatoč upozorenjima, priznaje da su postojali trenuci nelagode.

“Bilo je trenutaka kada bih se nadala da će ući neki drugi član posade. Smiješiš se, ostaješ profesionalna i brojiš minute.”

Iako se život na luksuznim jahtama često doživljava kao glamurozan, Bellini ističe da je stvarnost nerijetko bila usamljena. Život i rad u skučenim prostorima usred mora znači da posada nema gdje pobjeći.

“Nemaš kamo otići. Ne možeš jednostavno otići. Na njihovom si brodu i to mijenja dinamiku”, rekla je.

Danas Bellini gradi vlastiti internetski brend i ima oko 600 tisuća pratitelja na Instagramu. Svoje iskustvo na jahtama sažela je jednom rečenicom:

“Naučila sam kako moć zaista funkcionira. I naučila sam da novac ne mijenja čovjeka – samo uklanja filter.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Raissa (@msraissabellini)