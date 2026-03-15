BITKA ZA SPINUT „Dite ne vidi auto, a auto ne vidi dite“ – Stanari podržali garažu pod igralištem

Na napetom, ali konstruktivnom skupu stanara Gradskog kotara Spinut, građani su dali „zeleno svjetlo“ ambicioznom projektu izgradnje dvoetažne podzemne garaže ispod kultnog školskog igrališta u Plančićevoj ulici. Dok jedni sumnjaju u politička obećanja, drugi poručuju: „Ovo je prilika koju ne smijemo propustiti.“

U srcu Splita, tamo gdje se dodiruju „Kineski zid“ i sportska igrališta osnovne škole i gimnazija, održan je skup koji bi mogao trajno promijeniti vizuru Spinuta. Tema je bila samo jedna: izgradnja podzemne garaže s oko 300 parkirnih mjesta na dvije etaže, povrh koje bi se, nakon radova, vratilo moderno sportsko igralište.

Između skepse i entuzijazma

Atmosfera na skupu bila je prava slika splitskog temperamenta – od nepovjerenja do potpune podrške. Dok su neki građani u početku bili zbunjeni lokacijom, pa čak i miješali projekt s onim na Plokitama ili u Vinkovačkoj ulici, većina onih koji svakodnevno „kruže“ kvartom u potrazi za parkingom bila je jasna.

„Apsolutno sam za to! Treba iskoristiti ovu političku situaciju dok se nudi. Rođen sam u Spinutu, u Kineskom zidu sam cijeli život i lokacija je idealna jer rješava imovinsko-pravne odnose, a rekonstruira igralište koje više nije adekvatno,“ kazao je stanar Zvonimir Rubić, dodajući kako je ključno da se sportski sadržaj na krovu garaže zadrži i unaprijedi.

Njegov sugrađanin, gospodin Gazda Aljoša, bio je još izravniji u pogledu sigurnosti djece: „Mi aute moramo maknuti s ulice. Djeca prolaze između parkiranih vozila, ne vide promet, niti vozači vide njih. Nama tih 300 mjesta životno treba.“

Luka Kovač Levantin: „Mi smo spona i kontrolni mehanizam“

Predsjednik Gradskog kotara Spinut, Luka Kovač Levantin, nakon žustre rasprave s građanima izrazio je zadovoljstvo postignutom kohezijom. Svjestan je da je povjerenje u institucije krhko, ali naglašava da kotar ovaj put drži „škare i sukno“.

„Drago mi je da su građani podržali ideju. Ovo je tek prvi korak – suglasnost koju šaljemo Gradskom vijeću za sjednicu u utorak. No, naše uvjete smo jasno postavili: teren ostaje u izvornom obliku, visina se ne mijenja, a Grad se obvezao uložiti 200 tisuća eura u najmoderniju sportsku opremu i podloge,“ izjavio je Kovač Levantin.

Na upite o nepovjerenju i informiranosti stanara, Levantin odgovara kako je on tu da bude „budno oko“ koje će pratiti svaku fazu projekta – od idejnog rješenja do same gradnje.

Što nakon igrališta?

Iako je garaža u Plančićevoj trenutno u fokusu, Spinut vapi za još većom obnovom. Levantin je najavio kako ovaj projekt ne znači odustajanje od ostalih kritičnih točaka u kvartu:

Obnova starih garaža: Garaže u Rendićevoj i Jobovoj ulici, stare preko 50 godina, moraju ići u rekonstrukciju.

Slučaj Toplana: Kotar planira ispitati mogućnost rušenja stare toplane kako bi se i na tom prostoru dobila nova parkirna mjesta.

Ključni brojevi projekta:

300 novih parkirnih mjesta na dvije podzemne etaže

200.000 € ulaganja Grada Splita u novo sportsko igralište na krovu

14 mjeseci predviđenih za pripremu projektne dokumentacije i dozvola

12 mjeseci predviđenog trajanja samih radova

Nakon što su građani na otvorenoj sjednici rekli svoje, loptica se seli na Gradsko vijeće koje će u utorak donijeti konačnu odluku. Ako je suditi po raspoloženju sa Spinuta, stanari su spremni na godinu dana radova i prašine, samo da njihova djeca više ne moraju „izvirivati“ između branika automobila na putu do škole.