BITKA ZA SPINUT „Dite ne vidi auto, a auto ne vidi dite“ – Stanari podržali garažu pod igralištem

Održan je skup stanara Spinuta

Na napetom, ali konstruktivnom skupu stanara Gradskog kotara Spinut, građani su dali „zeleno svjetlo“ ambicioznom projektu izgradnje dvoetažne podzemne garaže ispod kultnog školskog igrališta u Plančićevoj ulici. Dok jedni sumnjaju u politička obećanja, drugi poručuju: „Ovo je prilika koju ne smijemo propustiti.“

U srcu Splita, tamo gdje se dodiruju „Kineski zid“ i sportska igrališta osnovne škole i gimnazija, održan je skup koji bi mogao trajno promijeniti vizuru Spinuta. Tema je bila samo jedna: izgradnja podzemne garaže s oko 300 parkirnih mjesta na dvije etaže, povrh koje bi se, nakon radova, vratilo moderno sportsko igralište.

Između skepse i entuzijazma

Atmosfera na skupu bila je prava slika splitskog temperamenta – od nepovjerenja do potpune podrške. Dok su neki građani u početku bili zbunjeni lokacijom, pa čak i miješali projekt s onim na Plokitama ili u Vinkovačkoj ulici, većina onih koji svakodnevno „kruže“ kvartom u potrazi za parkingom bila je jasna.

„Apsolutno sam za to! Treba iskoristiti ovu političku situaciju dok se nudi. Rođen sam u Spinutu, u Kineskom zidu sam cijeli život i lokacija je idealna jer rješava imovinsko-pravne odnose, a rekonstruira igralište koje više nije adekvatno,“ kazao je stanar Zvonimir Rubić, dodajući kako je ključno da se sportski sadržaj na krovu garaže zadrži i unaprijedi.

Njegov sugrađanin, gospodin Gazda Aljoša, bio je još izravniji u pogledu sigurnosti djece: „Mi aute moramo maknuti s ulice. Djeca prolaze između parkiranih vozila, ne vide promet, niti vozači vide njih. Nama tih 300 mjesta životno treba.“

Luka Kovač Levantin: „Mi smo spona i kontrolni mehanizam“

Predsjednik Gradskog kotara Spinut, Luka Kovač Levantin, nakon žustre rasprave s građanima izrazio je zadovoljstvo postignutom kohezijom. Svjestan je da je povjerenje u institucije krhko, ali naglašava da kotar ovaj put drži „škare i sukno“.

„Drago mi je da su građani podržali ideju. Ovo je tek prvi korak – suglasnost koju šaljemo Gradskom vijeću za sjednicu u utorak. No, naše uvjete smo jasno postavili: teren ostaje u izvornom obliku, visina se ne mijenja, a Grad se obvezao uložiti 200 tisuća eura u najmoderniju sportsku opremu i podloge,“ izjavio je Kovač Levantin.

Na upite o nepovjerenju i informiranosti stanara, Levantin odgovara kako je on tu da bude „budno oko“ koje će pratiti svaku fazu projekta – od idejnog rješenja do same gradnje.

Što nakon igrališta?

Iako je garaža u Plančićevoj trenutno u fokusu, Spinut vapi za još većom obnovom. Levantin je najavio kako ovaj projekt ne znači odustajanje od ostalih kritičnih točaka u kvartu:

Obnova starih garaža: Garaže u Rendićevoj i Jobovoj ulici, stare preko 50 godina, moraju ići u rekonstrukciju.

Slučaj Toplana: Kotar planira ispitati mogućnost rušenja stare toplane kako bi se i na tom prostoru dobila nova parkirna mjesta.

Ključni brojevi projekta:

  • 300 novih parkirnih mjesta na dvije podzemne etaže
  • 200.000 € ulaganja Grada Splita u novo sportsko igralište na krovu
  • 14 mjeseci predviđenih za pripremu projektne dokumentacije i dozvola
  • 12 mjeseci predviđenog trajanja samih radova

Nakon što su građani na otvorenoj sjednici rekli svoje, loptica se seli na Gradsko vijeće koje će u utorak donijeti konačnu odluku. Ako je suditi po raspoloženju sa Spinuta, stanari su spremni na godinu dana radova i prašine, samo da njihova djeca više ne moraju „izvirivati“ između branika automobila na putu do škole.

