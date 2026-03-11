"Biokovka" postaje jedan od najrespektabilnijih zdravstveno-turističkih centara

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban obišao je završne radove na energetskoj obnovi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj, projektu vrijednom oko 9 milijuna eura, od čega je 85 posto sredstava osigurano iz fondova Europske unije.

Tijekom obilaska istaknuto je kako je riječ o jednom od najvećih projekata energetske obnove u zdravstvenim ustanovama na području županije, koji će Biokovki osigurati značajno smanjenje potrošnje energije, veću kvalitetu boravka pacijenata te dodatno unaprijediti uvjete za razvoj zdravstvenog i wellness turizma.

"Danas smo iskoristili priliku obići završne radove na energetskoj obnovi ustanove Biokovka. Zaista smo se uvjerili da je ovaj objekt postao jedan od najrespektabilnijih zdravstveno-turističkih centara, ne samo u našoj županiji nego vjerojatno i šire. Posebno me raduje što su, uz samu energetsku obnovu, provedene i dodatne aktivnosti koje je financirala Splitsko-dalmatinska županija, čime je dodatno unaprijeđena kvaliteta prostora i usluge", istaknuo je župan Boban.

Dodao je kako se završetak cijelog projekta očekuje tijekom svibnja, što je posebno važno jer će Biokovka novu turističku i zdravstvenu sezonu dočekati u potpuno obnovljenom izdanju.

Ravnatelj Specijalne bolnice dr. Marko Ožić Bebek naglasio je kako su radovi u završnoj fazi te da se trenutno izvode završni detalji i korekcije.

"Svi glavni zahvati su dovršeni, a sada radimo na završnim detaljima. Proveli smo i dodatne radove, posebno u podrumskom dijelu zgrade. Ondje su izvedeni veliki zahvati na kanalizacijskom sustavu i kompletnom podzemnom prostoru, uključujući dio tuševa i saune. Taj je prostor u potpunosti renoviran – uklonjena je stara infrastruktura i uređen potpuno novi prostor. Time su prostori namijenjeni fizikalnoj terapiji, zdravstvenom turizmu i fitnessu dobili moderniji i kvalitetniji ambijent za rad i korisnike", kazao je Bebek.

Energetskom obnovom Biokovka dobiva novu vanjsku ovojnicu, zamjensku stolariju te fotonaponsku centralu na krovu, čime će se postići ušteda električne energije od oko 40 posto.

Tijekom posjeta razgovaralo se i o daljnjem razvoju kompleksa, uključujući uređenje prostora prema plaži te mogućnost dodatnog proširenja kapaciteta kroz jaču suradnju s Domom zdravlja Makarska.

Obnova Biokovke predstavlja važan korak u razvoju zdravstvenog turizma i podizanju kvalitete zdravstvene infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a pacijenti i korisnici uskoro će imati na raspolaganju još suvremeniji i energetski učinkovitiji prostor.