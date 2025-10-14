Bio je to stup obrane bijelih, a danas je njegov veliki dan: "Ne namećem se. Bude li interesa, spreman sam doći"

Na današnji dan 1954. godine rodio se Josip Čop

Danas 71. rođendan slavi Josip Čop. Bio je to stup obrane bijelih te sezone 1983./84., kada je Hajduk Pere Nadoveze bio stvarno velika europska momčad, doguravši do polufinala Kupa UEFA s londonskim "Tottenhamom". Padali su redom rumunjska Universitatea, mađarski Honvéd, niški Radnički, praška Sparta.

Granitna hajdukova obrana – Simović, Cukrov, Miljuš, Rožić, Josip Čop – primila je u prvom dijelu prvenstva samo šest golova. Intelektualac, fakultetski obrazovan, kasnije glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, pa Hrvatskog olimpijskog odbora.

A kao igrač stvarno je bio oštar i čvrst. Dok je još bio u Kranjčevićevoj i nosio dres NK "Zagreba", zajedno s klupskim kolegom Atifom Lipovcem bio je neprelazan, pa su – i malo zbog te svoje oštrine – predstavljali velik problem braći Vujović. A volio ga je Split, posebno Torcida kad je došao, pa i ne čudi da je na naslovnicu svoje autobiografske knjige Petica, autora Andrije Kačića Karlin, stavio svoju fotografiju u bijelom hajdukovom dresu s brojem 5.

Sretan rođendan, Josipe, evo sjetili smo se i vas u ovom našem vremeplovu hajdukologije. Kad će knjiga biti promovirana i u Splitu?

"Pa ja sam otvoren, ali ne namećem se. Bude li interesa, spreman sam doći. U kontaktu sam sa veteranima, mojim nekadašnjim suigračima Cukrovom i Čelićem."

A sjećamo se te jedne sezone u Splitu. Jake su to hajdučke uspomene, igrali ste odlično, na tri fronta se brodilo?

"Bili smo jesenski prvaci, igrali smo – kako kažete – na tri fronta, pa smo kiksali s Olimpijom i Radničkim na Poljudu u proljetnom dijelu prvenstva. Izgubili smo korak s vodećom Crvenom zvezdom i bili na kraju peti. To polufinale s Tottenhamom u Londonu jedan je od najvećih hajdukovih europskih uspjeha i stvarno je malo nedostajalo da ih prođemo, plasiramo se u finale i osvojimo tada vrlo respektabilni Kup UEFA.

Ali eto, na kraju smo u finalu sa Crvenom zvezdom osvojili Kup. Nakon tog finala pozvan sam u reprezentaciju bivše države, među dvadeset igrača na Euro 1984. u Francuskoj."

Sretan rođendan, gospodine Čop, još puno rođendana, i stvarno Vas pamtimo i tu uspješnu sezonu kada smo bili jaki europski klub.