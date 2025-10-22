Bio je jedan od najvećih ikad. Vijest o njegovoj smrti potresla je cijelu regiju i svijet sporta

Na današnji dan 1964. godine rodio se Dražen Petrović

Na današnji dan, 22. listopada 1964. godine, u Šibeniku je rođen Dražen Petrović – ime koje i više od tri desetljeća nakon njegove smrti izaziva divljenje, tugu i ponos. Bio je to dječak iz grada podno tvrđave koji je od prvih koraka na betonskom igralištu Baldekina pokazivao da mu je košarka više od igre – bila je to strast, opsesija i poziv sudbine.

Od Šibenke do svjetske slave

Dražen je već kao tinejdžer postao čudo. Sa samo 15 godina igrao je za seniore Šibenke i vodio klub do naslova prvaka Jugoslavije 1983. godine, koji je kasnije oduzet administrativnom odlukom – rana nepravda koja je samo dodatno oblikovala njegov karakter. U Ciboni je dosegnuo status superstara: dva naslova prvaka Europe, stotine ubačenih poena i gotovo mitska natjecateljska strast. Bio je neumoljiv – dolazio bi prvi na trening i odlazio posljednji. Njegova radna etika postala je legenda, a protivnici su ga opisivali kao "najvećeg perfekcionista koji je ikad držao loptu u rukama".

Nakon što je pokorio europske parkete, Dražen je otišao u Real Madrid, gdje je u samo jednoj sezoni ostavio trag koji se i danas prepričava – finale Kupa pobjednika kupova 1989. završio je s 62 poena. Bio je to njegov oproštaj od Europe i pozivnica za najveću scenu – NBA ligu.

U Portlandu je morao čekati svoju priliku, ali kad je došao u New Jersey Nets, eksplodirao je. Postao je jedan od najboljih šutera lige, omiljen među navijačima i poštovan među zvijezdama. Bio je dokaz da europski igrači mogu uspjeti u NBA-u prije nego što je to postalo uobičajeno.

Tragičan kraj i besmrtnost

Nažalost, Draženov život prekinut je prerano. U rano jutro 7. lipnja 1993., u prometnoj nesreći kod njemačkog Denkendorfa, svijet je izgubio jednog od najvećih sportaša svog vremena. Imao je samo 28 godina. Vijest o njegovoj smrti potresla je cijelu regiju i svijet sporta – šok koji je još uvijek prisutan u srcima onih koji su ga gledali.

Dražen Petrović nije bio samo košarkaš. Bio je simbol ambicije, discipline i neutažive želje za uspjehom. Njegovo ime danas nosi dvorana u Zagrebu, a FIBA ga je uvrstila među najveće košarkaše svih vremena.