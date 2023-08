'BILO JEDNOM U HRVATSKOJ' Večeras ne propustite premjeru filma poznatog hrvatskog redatelja i producenta

Poznati hrvatski redatelj i producent Jakov Sedlar organizaciju besplatne premijere filma 'Bilo jednom u Hrvatskoj' u Splitu poklonio je 'Koordinaciji braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita za njihov i naš dan, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja'.

Održat će se, večeras 3. kolovoza, četvrtak, u 21 sat. Lokacija je Ljetno kino Bačvice.

Ulaz je besplatan.

Poznati hrvatski redatelj i producent Jakov Sedlar (69) umjetnički djeluje od 1980. godine i otada je stvorio veliki opus igrano- dokumentarnih filmova i kazališnih predstava. Splićanin, bivši vaterpolist režirao je 60-ak filmova.

- Film je igrano-dokumentarni. On će nas podsjetiti ne samo na stvaranjeneovisne Hrvatske nego i na niz malo poznatih ili nepoznatih detalja na tome putu. To će biti i neka vrsta sata povijesti koja do sada na jednom mjestu nije ispričana. Meni je žao, ali živimo u sredini koja još uvijek nema znanstveni pristup povijesnim činjenicama.

Sve se gleda s nekom vrstom privatnog navijanja za nekoga ili protiv nekoga, a to nije povijest. Smatram da mladi imaju pravo znati sve što je prethodilo stvaranju Hrvatske. I danas se još uvijek uče dvije povijesti o zadnjih trideset godina, što smatram nakaradnim. Toga nigdje nema. Ovaj film neće ispraviti sve nepravde, ali će svakako ispričati priču koja se temelji na onome što je stvarno bilo, a ne na lažima koje je do savršenstva dovela jugoslavenska historiografija. plakat



Znam da je za mnoge bilo veliko iznenađenje kada su čuli da je legendarni Kevin Spacey došao u Zagreb igrati Tuđmana. Ideja se rodila iz moje želje da se napokon ispriča prava priča o ocu hrvatske države, posebno u godini kada će se obilježiti 100. obljetnica njegova rođenja.

Kada sam razmišljao tko bi to mogao biti, a s obzirom na karizmu koju je Franjo Tuđman imao, odmah sam se sjetio Spaceya, s kojim se poznajem otprije. Bilo bi besmisleno dovoditi nekoga tko zaista nije odličan glumac. Kevin je, ne samo po mom mišljenju, najbolji svjetski glumac i jedan od najvećih u povijesti. Kada se zbroje sve

značajne svjetske filmske i kazališne nagrade, ne postoji nitko tko ih ima više od njega. Dakle, sretan sam da najbolji igra najvažnijega Hrvata naše političke povijesti.

Organizaciju besplatne premijere filma u Splitu poklanjam ,,Koordinaciji braniteljskih i stradalničkih udruga,, grada Splita za njihov i naš dan "Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja" - kazao nam je Jakov Sedlar.