BILO JE NAPETO Ribola svladala Mursu iz Osijeka

U dosad najuzbudljivijoj utakmici sezone – derbiju 8. kola Superlige OK Ribola Kaštela je nakon skoro dva i po sata igre pobijedio Mursu u Osijeku s 3:2 (32:30, 21:25, 25:19, 28:30, 15:11). U prvom setu su Kaštelani stigli minus od 7 poena kod 18:11 i na kraju obranili čak 5 set lopti Mursaša i poveli 1:0, i u drugom setu su stizali zaostatak od 6 poena, pa je do kraja bilo dosta izjednačeno, no domaći su u završnici bili uspješniji. Skoro cijeli treći set su dominirali, a u četvrtom su propustili 4 meč lopte, no u petom su puni samopouzdanja nakon 7:7 potpuno nametnuli svoju igru i sigurno priveli susret kraju.

MVP je bio Anderson s čak 25 poena (23 iz napada i 2 iz bloka), a posebno su se još istaknuli Kulušić sa 16 poena (11 iz napada i 4 iz bloka) te Riazanov s 15 poena od kojih 8 iz napada i čak 5 aseva).

Glavni trener Ivan Rančić nakon utakmice je rekao: "Čestitam mojoj ekipi na pobjedi. Mislim da smo stvarno odradili korektnu utakmicu, zasluženo pobijedili. Jako loše smo ušli u utakmicu, vidio se nekakav respekt, ali vidljivo je bilo i kako smo se dobro pripremili, zatvorili njihove glavne igrače. Mislim da smo čak u četvrtom setu imali veliku šansu da zatvorimo utakmicu na 23:20. Međutim, nismo gubili glavu i velika je stvar da smo zadržali fokus u petom setu i dosta ga zasluženo dobili, tako da stvarno mogu biti sretan sa svojom ekipom koja je iz jako napornog tjedna izašla s velikom pobjedom. Nakon ovog Challenge cup-a smo dobili Varaždin i Mursu i sad nam je ovo velika motivacija i podstrek za dalje . Idemo utakmicu po utakmicu, sad nas čeka dug i naporan put, dobar dobar oporavak sutra i studiozna i dobra priprema za Mladost jer stvarno namjeravamo ponoviti još jednu dobru utakmicu protiv vodeće ekipe Lige. Ovim putem bi stvarno pozvao sve navijače da nas nagrade svojim dolaskom za ovu veliku pobjedu protiv prvaka Hrvatske u gostima".

Utakmica s Mladosti u zaostalom 3. Kolu Superlige igrat će se u srijedu, 3. prosinca od 18 sati. I druga momčad OK Ribola Kaštela je slavila na gostovanju – u 8. kolu 1. Lige pobijedila je OK Rijeka II s 3:1.