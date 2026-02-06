BILA NOĆ U BERLINU Humanitarnom večeri prikupljeno 3.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split

Berlin je 31. siječnja 2026. godine bio obojen u bijelo. U organizaciji DPH Berlin održana je tradicionalna Bila noć, koja je ove godine imala snažan humanitarni karakter. U sklopu donacijske večeri prikupljena su sredstva za Županijsku ligu protiv raka Split, a sve u okviru podrške PROJEKTU 120 – Bradatoj vožnji Extreme, velikom humanitarnom pothvatu koji povezuje Hrvatsku i Europu.

Večer je protekla u iznimnoj atmosferi zajedništva, emocija i domoljublja, a poseban doprinos dao je Mladen Grdović, koji je svojim nastupom dodatno uveličao događaj i potaknuo goste na sudjelovanje u humanitarnoj akciji.

Humanitarna aukcija i prikupljena sredstva

Središnji dio programa bila je humanitarna aukcija, na kojoj su prikupljena značajna sredstva:

Dres hrvatskog reprezentativca Ante Rebića s potpisom, za koji je Ante Brčić izdvojio 600 eura

s potpisom, za koji je izdvojio 600 eura Dres HNK Hajduk – Berlin 26, s potpisima svih igrača, za koji je Nino Šekerija donirao 650 eura

Posebnu toplinu večeri dale su i "bolje polovice" članova zajednice, koje su pripremile domaće kolače. Besplatnom podjelom kolača prikupljeno je dodatnih 350 eura, čime je još jednom potvrđena snaga zajedništva i nesebičnosti hrvatske zajednice u Berlinu.

Ukupno je tijekom donacijske večeri prikupljeno 1.600 eura, dok je DPH Berlin dodatno donirao 1.400 eura. Time je s Bile noći u Berlinu ukupno prikupljeno i uplaćeno 3.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split.

Važno je naglasiti kako je ova humanitarna akcija ostvarena povezivanjem s Bradatom vožnjom Extreme i PROJEKTOM 120, preko kojeg su se hrvatske zajednice diljem Europe uključile u pomoć oboljelima.

Podrška PROJEKTU 120 i iz Splita

Uz brojne donacije prikupljene diljem Europe, značajna podrška PROJEKTU 120 stigla je i iz Splita, neovisno o događaju u Berlinu.

Poznati hrvatski boksač Antonio Plazibat donirao je 1.000 eura, dok je Edvard Hudi, vlasnik Buffeta Fiffe, također uplatio 1.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split.

Osim financijske potpore, Edvard Hudi je Željanu Rakeli omogućio besplatnu hranu i piće u Buffetu Fiffe tijekom trajanja PROJEKTA 120, pružajući time dodatnu logističku podršku ovom zahtjevnom humanitarnom pothvatu.

Iznimni rezultati Bradate vožnje Extreme

Vrijedi istaknuti kako je PROJEKT 120 – Bradate vožnje Extreme u vrlo kratkom vremenu ostvario izvanredne rezultate. Iako službena humanitarna akcija traje 60 dana, Željan Rakela je u tom razdoblju prikupio 60.000 eura, dok je na današnji dan ukupno prikupljeno čak 67.000 eura, čime je projekt već sada nadmašio sva očekivanja.