Bila je najpopularnija žena u Hrvatskoj, a onda je poginula sa samo 33 godine

Bila je na vrhuncu slave kada je tragično napustila ovaj svijet. Smatrali su je jednom od najljepših glumica kojoj se smiješila dugogodišnja karijera i uzlazna putanja slave. Prošlo je 11 godina od preranog odlaska glumice Dolores Lambaše, pišu 24sata.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Rođena je Šibenčanka gdje je završila jezičnu gimnaziju, ali i Glazbenu školu Ivana Lukačića, u kojoj je pohađala sate glasovira, gitare, solo pjevanja, povijesti glazbe i dirigiranja. Upisala je studij kroatologije i povijesti na Hrvatskim studijima, ali želja za glumom bila je gorljivo jača. Tinjala je u njoj. I poslušala je taj "unutarnji" poziv te je na koncu apsolvirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti. Već tad se znalo da je zvijezda rođena. Godine 2006. debitirala je ulogom Ruže u "Odmori se, zaslužio si", seriji u kojoj je Ivo Gregurević imao jednu od glavnih uloga, a potom su uslijedile uloge u "Zauvijek susjedi", "Zakon ljubavi", "Dobre namjere", "Ruža vjetrova"...

- Gluma mi je bila kao bijeg od depresije. Meni je jasno zašto ljudi vole sapunice. Nemaju novca, depresivni su, puni problema... i, da ih vlastite misli ne sustignu, bježe pred televizor gledati lakše sadržaje - rekla je svojedobno Dolores. No nije se samo pojavljivala u serijama i sapunicama. Ostvarila je lijepa glumica i nekoliko filmskih uloga za svoga kratkog života, a najviše je pamte po ulozi u filmu Nikše Sviličića "Vjerujem u anđele" u kojem je glumila s Vedranom Mlikotom, Aljošom Vučkovićem, Marijom Kohn...

Buran ljubavni život

Romantična mediteranska komedija nagrađena je 2009. godine sa sedam nagrada publike diljem svijeta, a osvojila je i nagradu publike na Pulskom filmskom festivalu. Netko bi rekao da je to bio sudbonosni naslov jer Dolores je zbog svoje anđeoske ljepote plijenila poglede gdje god bi se pojavila i na kraju je otišla. Među anđele. Imala je tek 32 godine. Osim karizmom i širokim osmijehom te profesionalnim pristupom svakoj ulozi, plijenila je poglede i intrigirala naciju i svojim ljubavnim životom. Javnost su uvijek zanimale njezine ljubavne veze s poznatim osobama poput Frane Lasića, Ive Grgurevića te Josipa Dikana Radeljaka.

S tad 49-godišnjom glumačkom ikonom Ivom Gregurevićem upoznala se kad je imala samo 21 godinu, a glumac je izjavio da ga je osvojila nevjerojatnim glumačkim talentom. I drugi nikad nisu osporavali njezin talent i potencijal. Vezu su prekinuli prije nego što je glumica trebala diplomirati na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. U jednom intervjuu Ivo je kazao kako je razmišljao o vjenčanju, ali je shvatio da to ne bi bilo ono što se od braka očekuje.

Dolores je, pak, izjavila da im nije presudila velika razlika u godinama, kao što to mnogi misle, nego da su "pali" na testu međusobnog povjerenja, što se zapravo događa mnogim parovima. Iste godine kada je "pukla" ljubav s Gregurevićem, Dolores je pronašla novu. Utjehu je našla u 30 godina starijem glumcu Frani Lasiću. Ljubavna priča potrajala je dvije godine, a nakon što je i toj vezi došao kraj, fotografi su lijepu glumicu uhvatili u romantičnoj šetnji s Josipom Dikanom Radeljakom. Tada je lijepa Šibenčanka na društvenoj mreži napisala kako provodi neodoljivo ljupke dane i noći u Umagu te da po danu plovi na "Maloj Italiji", a navečer uživa u istarskim specijalitetima i posjećuje unutrašnjost Istre.

"...Tajanstvena i slana u pjeni noćnih planktona, mirišljava od mora, mamljivija od zora...", napisala je tad glumica. Kasnije je u jednoj televizijskoj emisiji objasnila što se stvarno dogodilo te izjavila da Frane i ona nisu prekinuli zbog Josipa. Rekla je da su prekinuli još u proljeće, ali su ostali u istom stanu i šutjeli o tome, ponajviše zbog premijere filma "Vjerujem u anđele". Nakon nekog vremena otišla je u Umag u jedan hotel u kojem je u isto vrijeme odsjeo i Radeljak.

"Tako je to krenulo", prisjetila se tad Dolores Lambaša. Ali ni ta ljubav nije potrajala te su se razišli 2013. godine. Mlada glumica čak je i pisala autobiografski roman prožet ljubavnim izazovima koji, nažalost, nije uspjela završiti.

Poginula je u automobilskoj nesreći. O tom tragičnom događaju pisalo se u nastavcima. Svima je bilo nepojmljivo da je u jednom trenutku nema. Otišla je tragično baš poput još jedne prelijepe glumice Ene Begović koja je također na vrhuncu slave s 40 godina napustila ovaj svijet.

Njezina smrt je potresla cijelu zemlju

Te kobne večeri Dolores i njezin kolega Stojan Matavulj vraćali su se iz Beograda. Bili su na kazališnoj predstavi. Na autocesti blizu Slavonskog Broda doživjeli su nesreću toga kobnog 23. listopada 2013. godine. Nesreća se dogodila na dionici autoceste A3 kod Sredanaca oko 6.45 sati, kraj Velike Kopanice, u smjeru Zagreba. Do nesreće je došlo nakon što je Stojan Matavulj, s kojim je glumica bila u vozilu, naletio na WV Polo slavonskobrodskih oznaka zbog nedržanja dovoljnog razmaka. Vozač Pola nakon nesreće izjavio je da je Matavulj došao do njega i pitao je li dobro, a potom je u naručje uzeo Dolores i počeo iznova dozivati njezino ime. Kako se tada pisalo, na povratku iz Beograda odlučili su se najprije zaustaviti u Iloku, a iz hotela u kojem su rezervirali smještaj medijima su potvrdili da je oboje glumaca otkazalo svoje sobe te su se odlučili vratiti u Zagreb.

Zašto su promijenili planove, ostaje nepoznato. Je li to bio prst sudbine? Ozljede koje je u nesreći zadobila glumica bile su preteške. I kako je tad izjavila liječnica iz slavonskobrodske bolnice, njezine teške ozljede bile su nespojive sa životom. Liječnici su poduzeli sve što je bilo u njihovoj moći, ali nije joj, nažalost, bilo spasa. Nacija je bila u potpunom šoku nakon što je vijest bombastično objavljena u svim medijima. U bolnicu je po njezino tijelo došao shrvani otac Đino. Glumicu su pokopali u njezinu rodnom Šibeniku. Međutim, nesreća je na kraju imala i sudski epilog. Vozač i njezin kolega Stojan Matavulj osuđen je na godinu dana zatvora, ali je pušten zbog dobrog i uzornog ponašanja nakon osam mjeseci. Utvrđeno je da je vozio brzinom od 130 km/h, bez obzira na gustu maglu koja se na cestu spustila toga kobnog jutra. I jedan mladi život stao je u trenutku. Ta dionica ceste slovi kao "ukleta cesta" jer se na njoj prilično često događaju nesreće. Upravo na toj cesti i brojni poznati doživjeli su prometnu nesreću, no ova je, nažalost, završila velikom tragedijom. Baš poput makedonskog slavuja Toše Proeskog koji je poginuo na toj cesti 16. listopada 2007., a Emir Hadžihafizbegović i Hanka Paldum uspjeli su "preživjeti" cestu smrti.

Dolores je bila jako vezana za obitelj. Obitelj joj je uvijek bila na prvome mjestu i veselila se svakom povratku kući. Njezina majka Alma Petrović još ranije je priznala da joj kćerina smrt pada sve teže i teže. Svaki 23. joj je, kako je prije nekoliko godina objasnila, grozan, ali ne samo taj datum nego i svaki dan.

- To mi je bilo jedino dijete, živjela sam za nju, mučila se i sve. Grozno se osjećam - ispričala je prije nekoliko godina Doloresina majka Alma i dodala: "Na groblje idem često... Ali to mi ne olakšava. Ako ne idem, užas, a ako idem, isto. Kada je vidim na televiziji, čini mi se da je još tu, kao da je živa. Šok je kad upališ slučajno pa vidiš ili ako mi jave da je na televiziji. Što mi vrijedi kada mog djeteta nema - slomljeno je tad izjavila Alma. Dolores joj je bila jedino dijete i, kako je tad rekla, živjela je za nju.

Mnogi je pamte kao nasmijanu, vedru i mudru.

- Šibensko dite, kako je znala reći sama za sebe. Dolores je uvijek radila. Obožavala je svoj posao, često mi je pričala o kazalištu i glumi na daskama koje život znače, projektu na nekoj novoj seriji. Uz to je pisala i poeziju. Nije se obazirala na zlobne kritike i osude ljudi. Samo je htjela jednu stvar: živjeti svoj život. Kada je vjerovala u nešto, davala je cijelu sebe u to. Cijelo srce, dušu, strast. Na momente je bila divlja lavica s dušom preplašenog janjeta. To je bila moja Dolores. Djevojčica sa srcem srne i maskom lava - prije nekoliko godina prisjetila se njezina prijateljica.

Otišla je naglo i prerano, a u javnosti će ostati neizbrisiv trag glumice koja je uvijek bila puna života.