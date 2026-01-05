Bijeli započeli s pripremama za nastavak sezone

Trener Gonzalo Garcia okupio je u ponedjeljak u 11 sati na Poljudu momčad Hajduka na početku priprema za nastavak sezone.

Na prvom okupljanju trener Bijelih na raspolaganju je imao točno 30 igrača:

Ivica Ivušić, Toni Silić, Davyd Fesyuk, Ron Raci, Marino Skelin, Zvonimir Šarlija, Branimir Mlačić, Roko Gabrić, Niko Sablić, Šimun Hrgović, Dario Melnjak, Luka Hodak, Fran Karačić, Anthony Kalik, Filip Krovinović, Rokas Pukštas, Ilija Kutia, Marko Capan, Noa Skoko, Niko Sigur, Hugo Guillamon, Adrion Pajaziti, Abdoulie Sanyang, Michele Šego, Roko Brajković, Bruno Durdov, Marko Livaja, Iker Almena, Ante Rebić, Peter Ugwoudo.

Ivan Lučić i Ismael Diallo priključit će se momčadi u utorak, a Edgar Gonzalez dobio je poštedu zbog ozljede.

Prvi dan priprema započeo je individualnom pripremom, zatim se nastavio treningom u klupskoj teretani nakon čega se momčad preselila na pomoćni teren.

Bijeli će cijele pripreme provesti na Poljudu gdje će trenirati, a u planu je odigravanje tri prijateljske utakmice. Hajdukovi suparnici su Croatia Zmijavci, HŠK Posušje i Široki Brijeg.

Prvi susret igra se u Zmijavcima, a ostale dvije utakmice održat će se na Poljudu te će biti zatvorene za javnost. Sve utakmice prenosit će se uživo na HDTV-u.

Raspored utakmica:

11. siječnja: Croatia Zmijavci - Hajduk

14. siječnja: Hajduk - HŠK Posušje

17. siječnja: Hajduk - Široki Brijeg