Bijeli se vraćaju na Poljud, evo rasporeda utakmica

Trener Gonzalo Garcia zakazao je okupljanje prve momčadi za 5. siječnja kada i službeno započinju pripreme za nastavak sezone.

Bijeli će cijele pripreme provesti na Poljudu gdje će trenirati, a u planu je odigravanje tri prijateljske utakmice. Hajdukovi suparnici su Croatia Zmijavci, HŠK Posušje i Široki Brijeg.

Igrači prve momčad na odmoru su od posljednje prvenstvene utakmice u kojoj su 21. prosinca s 2:1 svladali Vukovar na Poljudu. Po povratku igrači će u prvim danima odraditi testove i bazični dio priprema, a prvi prijateljski susret na rasporedu je 11. siječnja.

Prvi susret igra se u Zmijavcima, a ostale dvije održat će se na Poljudu te će biti zatvorene za javnost. Sve utakmice prenosti će se uživo na HDTV-u.

Raspored utakmica:

11. siječnja: Croatia Zmijavci - Hajduk

14. siječnja: Hajduk - HŠK Posušje

17. siječnja: Hajduk - Široki Brijeg