Bijeli nakon dva poraza dočekuju Slaven Belupo na Poljudu: "Ne mijenjamo stil, igramo na pobjedu"

Nogometaši Hajduka danas početkom u 17:15 sati igraju protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL.

- Očekujem agresivnog protivnika koji igra dobar presing. Po statistici su odmah iza nas u toj stavci. Imaju dobrog trenera, njegova ideja mi se sviđa. Mi smo pružili po tri velike prilike suparnicima u protekle dvije utakmice. Stvorili smo dovoljno šansi, mogli smo pobijediti. Moramo naći način da to napravimo bez obzira na teren, kišu i ostale stvari. Moramo gurati naprijed. Želimo igrati uvijek na pobjedu, nećemo mijenjati stil igre, cilj da budemo momčad koja igra i stvara prilike - ovako je susret najavio trener Gonzalo Garcia na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bijeli su u drugi dio sezone ušli s dva poraza, najprije od Istre 1961 na Poljudu, a zatim prošlog vikenda od Gorice u Velikoj Gorici gdje su izgubili rezultatom 1:0. Hajduk drži drugu poziciju prvenstvene tablice sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama te sedam više od trećeplasirane Istre 1961.

Naš suparnik kojeg vodi trener Mario Gregurina trenutačno se nalazi na šestom mjestu s osvojenih 27 bodova. U posljednjem kolu s 2:0 su poraženi od Varaždina na domaćem terenu dok su u prvom dvoboju nastavka sezone odigrali 2:2 s Rijekom na Rujevici.

Trener Garcia u ovoj utakmici ne može računati na Michelea Šegu i Ikera Almenu koji se još nisu u potpunosti oporavili od ozljede zgloba, dok se tijekom tjedna ozlijedio i Bruno Durdov koji će s terena izbivati na nešto duže vrijeme.

Hajduk i Slaven Belupo dva puta su odmjerili snage u aktualnoj sezoni. Prvi dvoboj u Splitu odigran je sredinom kolovoza prošle godine te su Bijeli u njemu slavili s uvjerljivih 3:0. Druga utakmica odigrana je početkom studenog u Koprivnici i završila je bez pogodaka.

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kruno Šarić iz Županje, a četvrti sudac je Ante Čulina iz Zagreba. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.