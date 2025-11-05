Bijeg od policije u dalmatinskom gradu završio neslavno: Zabio u dva policijska auta pa pao na tlo

U ponedjeljak 3. studenoga 2025. godine oko 21:25 sati u Makarskoj, u ulici Europske Zajednice, policija je zatekla 19-godišnjaka kako upravlja električnim motociklom bez registarskih oznaka.

Prema dosad utvrđenim okolnostima, vozač se nije zaustavio na zapovijed policijskog službenika, već je nastavio vožnju povećavajući brzinu. Prilikom bijega prouzročio je prometnu nesreću u kojoj je udario u dva službena policijska vozila, nakon čega su on i putnik zajedno s motociklom pali na tlo. U prometnoj nesreći lakše tjelesne ozljede zadobio je vozač te putnik.

Utvrđeno je da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje bilo koje kategorije, bez položenog vozačkog ispita, te da vozilo nije bilo registrirano niti osigurano. Također, vozač je odbio podvrgnuti se testiranju na prisutnost alkohola i opojnih droga u organizmu.

Vozač je uhićen i odveden na nadležni sud.

Policijski službenici podnijeli su optužni prijedlog u kojem su predložili izricanje novčane kazne u iznosu od 3.150 eura, kazne zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom A1 kategorije u trajanju od 6 mjeseci te trajno oduzimanje vozila.

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 13 dana, a konačna odluka bit će donesena naknadno.