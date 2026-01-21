Bijač otkrio glavni razlog poraza

Hrvatska vaterpolska reprezentacija izgubila je 13:10 od Italije u trećem kolu druge faze i ostala bez polufinala Europskog prvenstva. Izabranici Ivice Tucka igrat će za peto mjesto protiv Španjolske, dok će Italija u polufinalu igrati protiv domaćina Srbije.

Barakude su tako drugi veliki turnir u nizu ostale bez medalje. Podsjećamo, na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu zauzeli su peto mjesto nakon što su u četvrtfinalu uvjerljivo izgubili od Mađarske 18:12. Hrvatski vratar i kapetan Marko BIjač prokomentirao je utakmicu.

"Teška utakmica. Nažalost, nismo bili pravi. Od početka smo se tražili, potrošili puno energije da stignemo Talijane sredinom treće četvrtine. Nakon toga se nismo uspjeli obraniti, svaki njihov igrač više je bio gol.

Tu smo pukli. Što reći ovako vruće glave? Žao mi je. Čestitam Talijanima, bili su bolji i to je to. Igrač više nam je danas bio najveći problem. Imali smo puno prilika koje nismo realizirali, čak i dobrih šansi. Teško mi je izvlačiti velike zaključke ovako vruće glave. Talijani su zasluženo pobijedili", zaključio je, prenosi Index.