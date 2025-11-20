BiH je blizu SP-a. Statističari objavili koliko posto šanse ima za plasman

Ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo spojio je Bosnu i Hercegovinu s Walesom. BiH će jedinu utakmicu polufinala doigravanja igrati 26. ožujka sljedeće godine u Walesu. Pobjednik tog para bit će pet dana kasnije domaćin finalne utakmice protiv boljeg iz para Italija – Sjeverna Irska. Pobjednik tog susreta izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.

Football Meets Data, stranica specijalizirana za naprednu nogometnu statistiku, nakon 10.000 simulacija izračunala je da BiH ima tek devet posto šansi za plasman na Svjetsko prvenstvo. Prema tome, treći je favorit puta A kvalifikacija, iza Italije (48 posto) i Walesa (38 posto), a ispred Sjeverne Irske (pet posto).

BiH lovi drugo SP u povijesti

Ista stranica navodi kako BiH ima 24 posto šansi za prolaz u Walesu, dok domaćoj reprezentaciji u tom dvoboju daje 76 posto izgleda. Italija je u drugom polufinalu veći favorit jer ima 84 posto šansi, a Sjeverna Irska 16 posto.

Bosna i Hercegovina lovit će u ožujku plasman na svoje drugo Svjetsko prvenstvo u povijesti, nakon što je 2014. godine u Brazilu zapela u grupnoj fazi. Tada je izgubila od Argentine i kontroverzno od Nigerije, nakon neopravdano poništenog gola Edina Džeke kod rezultata 0:0, a prvu pobjedu ostvarila je protiv Irana u rezultatski nevažnoj utakmici trećeg kola, piše Index.