Biciklistička legenda već tjedan na liječenju u bolnici

Belgijska biciklistička legenda Eddy Merckx već je tjedan dana hospitaliziran zbog infekcije kuka, objavio je belgijski dnevnik Het Laatste Nieuws.

Sam Merckx potvrdio je za list da je u bolnicu primljen prošli ponedjeljak zbog jakih bolova. “Budući da sam trpio snažne bolove, primljen sam u bolnicu prošli ponedjeljak”, rekao je 80-godišnji bivši peterostruki pobjednik Tour de France.

Prema njegovim riječima, liječnici zasad nisu uspjeli utvrditi točan uzrok infekcije, a antibiotici nisu dali očekivane rezultate. Zbog toga je planirana nova operacija idućeg ponedjeljka.

“Ne mogu pronaći uzrok ove infekcije, a budući da antibiotici nisu baš učinkoviti, ponovno će me operirati sljedeći ponedjeljak. Dosta mi je ovih gluposti”, poručio je Merckx.

Zdravstveni problemi slavnog Belgijca sežu još od prosinca 2014. godine, kada je pao tijekom vožnje bicikla, poskliznuvši se na željezničko-cestovnom prijelazu i zadobio prijelom kuka.

Od tada je bio podvrgnut višestrukim operacijama – ukupno šest zahvata. Posebno je važna bila zamjena prvotno ugrađene proteze koja je, prema ranijim informacijama, bila nepravilno postavljena.