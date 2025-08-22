Jučer, 21. kolovoza u 18.30 sati u Šibeniku dogodila se prometna nesreća u kojoj je biciklistica zadobila teške tjelesne ozljede.

Prometna nesreća se dogodila na način da 23-godišnja državljanka Ukrajine, upravljajući biciklom nije prilagodila brzinu kretanja, pri čemu ista u kočenju prednjim kotačem nalijeće na uzdignuti dio pješačkog nogostupa u kojeg udara, nakon čega gubi nadzor nad upravljačem bicikla i sa istim pada na tlo uzdignutog nogostupa.

Od siline udara i pada 23-godišnjakinji su u Općoj bolnici u Šibeniku konstatirane teške tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće 23-godišnjakinji izdan je obavezni prekršajni nalog.