Biciklijada u OŠ Strožanac: Učenici pokazali vještine i prometnu odgovornost

U sklopu obilježavanja Dana škole, u subotu 15. studenoga 2025. godine u dvorištu Osnovne škole Strožanac održana je školska Biciklijada namijenjena svim učenicima koji vole vožnju na dva kotača i žele pokazati svoje spretnosti.

Natjecanje je započelo u 9 sati, a organizirali su ga Školsko sportsko društvo "Mislav" i roditelji škole, uz stručnu potporu Biciklističkog kluba "Ultra Motus". Ovaj sportsko-edukativni događaj privukao je brojne sudionike, ali i publiku koja je bodrila male bicikliste.

Središnji dio programa bio je poligon posebno postavljen za ovu prigodu. Sastojao se od niza prepreka i zadataka čiji je cilj bio testirati preciznost, ravnotežu i kontrolu bicikla. Učenici su tako imali priliku demonstrirati svoje vještine upravljanja, ali i naučiti nešto novo o sigurnosti u prometu. Svaka pogreška na stazi donosila je negativne bodove, što je dodatno motiviralo natjecatelje na koncentraciju i oprez.

Organizatori su naglasili kako je sigurnost bila na prvom mjestu — nošenje zaštitne kacige bilo je obvezno, a djeca su prije samog početka dobila upute o pravilnom ponašanju i sigurnosti na biciklu.

Cilj Biciklijade bio je prvenstveno edukativan. Kroz zabavu i sportsko nadmetanje učenici su upoznati s važnosti korištenja zaštitne opreme, razvijanjem vještina upravljanja biciklom te potrebom za pažnjom i odgovornim ponašanjem u prometu.