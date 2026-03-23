Bez vozačke za volanom: 45-godišnjak završio u zatvoru

U subotu, 21. ožujka 2026. oko 14:45 sati na području Trogira policija je zaustavila vozilo kojim je upravljao 45-godišnji muškarac.

Kontrolom je utvrđeno da vozi iako mu je vozačka dozvola oduzeta do obavljanja izvanrednog liječničkog pregleda.

Uhićen je i priveden u policijsku postaju, nakon čega je odveden na sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora od 60 dana te novčana kazna.

S obzirom na to da je riječ o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja te postoji opasnost od ponavljanja djela, sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor. Odluka o konačnoj kazni bit će donesena naknadno.