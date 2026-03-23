Bez vozačke, s neregistriranim autom i s drogom: 36-godišnjak završio u zatvoru

U petak, 20. ožujka 2026. oko 1 sat, policajci Policijske postaje Trogir zaustavili su vozilo kojim je upravljao 36-godišnjak.

Kontrolom je utvrđeno da vozi iako mu je vozačka dozvola oduzeta do obavljanja izvanrednog liječničkog pregleda. Vozilo nije bilo osigurano, a prometna dozvola mu je istekla. Također je odbio testiranje na prisutnost droge.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Daljnjim postupanjem utvrđeno je da posjeduje drogu, pa su mu oduzeti 22,8 grama amfetamina, kao i marihuana i hašiš. Budući da je riječ o višestrukom prekršitelju – u posljednje četiri godine čak sedam puta prijavljivanom zbog teških prometnih i prekršaja vezanih uz droge – privremeno mu je oduzeto i vozilo.

Nakon uhićenja, policija je pretražila stan koji koristi, gdje su pronađeni dodatna količina marihuane i mrvilica za drogu.

Uz optužni prijedlog priveden je na sud, kojem je predloženo zadržavanje, kazna zatvora u trajanju od 210 dana, novčana kazna od 6.890 eura te trajno oduzimanje vozila i droge. Protiv njega je podnesena i kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor, dok će odluka o kazni biti donesena naknadno.