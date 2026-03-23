Bez vozačke, s neregistriranim autom i s drogom: 36-godišnjak završio u zatvoru

U petak, 20. ožujka 2026. oko 1 sat, policajci Policijske postaje Trogir zaustavili su vozilo kojim je upravljao 36-godišnjak.
Kontrolom je utvrđeno da vozi iako mu je vozačka dozvola oduzeta do obavljanja izvanrednog liječničkog pregleda. Vozilo nije bilo osigurano, a prometna dozvola mu je istekla. Također je odbio testiranje na prisutnost droge.
Daljnjim postupanjem utvrđeno je da posjeduje drogu, pa su mu oduzeti 22,8 grama amfetamina, kao i marihuana i hašiš. Budući da je riječ o višestrukom prekršitelju – u posljednje četiri godine čak sedam puta prijavljivanom zbog teških prometnih i prekršaja vezanih uz droge – privremeno mu je oduzeto i vozilo.
Nakon uhićenja, policija je pretražila stan koji koristi, gdje su pronađeni dodatna količina marihuane i mrvilica za drogu.
Uz optužni prijedlog priveden je na sud, kojem je predloženo zadržavanje, kazna zatvora u trajanju od 210 dana, novčana kazna od 6.890 eura te trajno oduzimanje vozila i droge. Protiv njega je podnesena i kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor, dok će odluka o kazni biti donesena naknadno.