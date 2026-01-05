Bez vozačke, opet za volanom: 33-godišnjak četvrti put uhvaćen u Splitu, sud ga kaznio s 1500 eura

U nedjelju, 4. siječnja 2026. godine oko 2,20 sati policijski službenici Prve policijske postaje Split zaustavili su vozilo kojim je upravljao 33-godišnjak za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita. Obzirom da je do sada tri puta prekršajno kažnjen zbog identičnog prekršaja, uhićen je i odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

Sud ga je proglasio krivim te izrekao novčanu kaznu od 1500 eura.