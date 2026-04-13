Bez vozačke, odbio test na droge: 23-godišnji ponavljač prekršaja uhićen i poslan u pritvor

U nedjelju, 12. travnja 2026.godine oko 5 sati u mjestu Košute policijski službenici Policijske postaje Sinj zaustavili su vozilo kojim je upravljao 23-godišnji ponavljač prometnih prekršaja koji je upravljao vozilom iako u je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih bodova i ne može pristupiti ponovnom polaganju vozačkog ispita do prosinca 2026.godine. također, odbio je zahtjev policijskog službenika da se testira na prisutnost droge u organizmu.

S obzirom na to da je 23-godišnjak višestruki ponavljač prometnih prekršaja, uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja i da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud je prihvatio prijedlog policije i odredio mu zadržavanje do 17. trava 2026.godine s obzirom na to da je do sada četiri puta pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Nakon odluke suda predan je u zatvor, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje bit će naknadno donesena.