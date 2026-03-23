Bez vozačke i s neispravnim motociklom: 38-godišnjak završio na Bilicama

U subotu, oko 14:40 sati, na Splitskoj ulici u Solinu policija je zaustavila 38-godišnjeg vozača motocikla koji je tijekom vožnje dosezao gornju granicu dopuštenih okretaja.

Kontrolom je utvrđeno da vozi bez položenog vozačkog ispita, a motocikl nije udovoljavao propisima jer na njemu nije bio ispravan db killer, što je prema pravilniku veći nedostatak. Policija je privremeno oduzela motocikl marke Yamaha.

Vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju, budući da je višestruki prekršitelj – u posljednje dvije godine dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje bez vozačke i odbijanja testiranja na prisutnost droge.

Sudu je predloženo zadržavanje, izricanje kazne zatvora, novčane kazne, zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od šest mjeseci te donošenje odluke o trajnom oduzimanju motocikla.

Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.