Bez vozačke i s isteklom prometnom dozvolom vozio motocikl. Završio u zatvoru

Policijski službenici Postaje prometne policije Zadar u petak, 27. ožujka u 6.50 sati, u Ulici 72. bojne Vojne policije u Zadru zaustavili su motocikl splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnjak.

Utvrđeni višestruki prekršaji

Provedenom kontrolom vozača i vozila utvrđeno je kako 33-godišnjak upravlja motociklom prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno prije položenog vozačkog ispita za bilo koju kategoriju. Uz to, policija je utvrdila i da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole još tijekom 2023. godine.

Uhićen i priveden na sud

Vozač je odmah isključen iz prometa i uhićen, a nakon provedene prekršajne obrade doveden je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. U optužnom prijedlogu policija je zatražila da mu se odredi zadržavanje, izrekne novčana kazna u iznosu od 1.580 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od šest mjeseci.

Nakon saslušanja na sudu, 33-godišnjaku je određena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 10 dana.