Bez velikih ožiljaka, isti dan kući: U Zadru izveden zahvat koji mijenja liječenje raka dojke

Velike vijesti stižu iz opće bolnice Zadar gdje je nedavno uspješno izvedena krioablacija tumora dojke. Riječ je o minimalno invazivnoj metodi liječenja. Tumor se uništava kontroliranim zamrzavanjem bez klasičnog reza. U Hrvatskoj je do sada provedena samo u nekoliko centara, a trenutačno se izvodi samo u Zadru.

U operacijskoj sali u Zadru nedavno je prvi put izveden zahvat kojim se ciljano zamrzava tumorsko tkivo dojke. Taj medicinski postupak trajao je samo četrdeset minuta i već poslijepodne pacijentica je bez reza puštena kući, piše HRT.

- Uz minimalno široku iglu od dva milimetra zapravo dosta precizno dolazimo na mjesto tumorske tvorbe koje se zaledi na -170 stupnjeva Celzijevih kako bismo bili apsolutno sigurni da smo ubili sve što nije dobro, pojasnio je dr. Andrija Božanić, interventni kardiolog u Općoj bolnici Zadar.

Naravno, Zadranke pozdravljaju novu neagresivnu metodu liječenja, jednodnevni bolnički tretman.

- Dobro za žene. Nema tih drastičnih rezova, vjerojatno, neće biti velikih ožiljaka, vjerojatno, djeluje na psihu žene, rekla je jedna od prolaznica.

- Ako je to bolje za pacijenta, da se manje muči, nema nuspojava, zašto ne, dodala je druga.

U suvremenoj metodi liječenja bez kirurškog reza, upotrebljavaju se ove sonde i igla. Ipak, tim zahvatom može se liječiti samo do petnaestak posto žena s tumorom dojke. Nisu sve kandidatkinje, i o tome odlučuje isključivo multidisciplinarni tim.

Uskoro i krioablacija tumora na plućima

- Zahvat je relativno mlad, nov i ne postoji kontinuitet ni u jednoj bolnici u Hrvatskoj, kazao je Božanić.

Zadarski tim već najavljuje uskoro ovakav medicinski postupak, doduše nešto složeniji, i na plućima.