Bez struje ostaju dijelovi splitskog, kaštelanskog, pločanskog i omiškog područja

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije

Građane Splita, Kaštel Kambelovca, Sumpetra i Gradca sutra, u srijedu, očekuju planirani prekidi u opskrbi električnom energijom zbog radova na mreži i elektroenergetskoj infrastrukturi. Iz nadležnih službi poručuju kako su radovi nužni radi održavanja i poboljšanja sigurnosti sustava, a korisnike mole za razumijevanje.

U Splitu će bez struje u jutarnjim satima biti dio stanara u ulici Put Plokita. Prekid je najavljen na kućnim brojevima 21, 23A, 26, 28 i 30, a razlog su radovi na niskonaponskoj (NN) mreži. Isključenje je planirano u razdoblju od 9 do 11 sati.

Također u Splitu, zbog radova na NN mreži, struje neće biti ni u ulici Hrvatskih redarstvenika, na kućnim brojevima 5, 6, 7 i 8. Očekivano trajanje prekida je od 9 do 13 sati.

Kratkotrajni prekid najavljen je i u Kaštel Kambelovcu, na području Cambijeva trga. Tamo su planirani radovi na niskonaponskoj mreži, a isključenje je predviđeno između 10 i 11 sati.

Na području Sumpetra, bez električne energije ostat će dio naselja jugozapadno od groblja, odnosno dijelovi ulice sv. Roka i Poljičke ceste. Radovi se izvode na dalekovodu, a prekid u opskrbi planiran je od 8 do 13 sati. Iz službi napominju kako će se, u slučaju lošeg vremena, radovi odgoditi za idući radni dan.

Prekid opskrbe strujom očekuje se i u Gradcu, u ulici Vladimira Nazora 2, gdje su najavljeni radovi na zamjeni brojila. Isključenje je planirano od 8:30 do 13 sati.

Građanima se savjetuje da tijekom najavljenih termina isključenja unaprijed prilagode svoje obveze, osobito ako koriste električne uređaje osjetljive na prekid napajanja. Nakon završetka radova, opskrba električnom energijom bit će normalizirana.

