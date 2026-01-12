BEZ STRUJE Napunite mobitele, veliki dijelovi Splita, ali i dijelovi Kaštela, Brača i trogirskog zaleđa sljedeća dva dana bez električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom utorka i srijede ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
UTORAK, 13.1.
Mjesto: Kaštel Kambelovac
Ulica: Put Gajina 25
Očekivano trajanje:
10:00 - 11:00
Mjesto: Split
Ulica: Mali put 22
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00
Mjesto: Split
Ulica: Smiljanićeva 12, 12A, 12B, Vukovarska 57, Ul. Drniških mučenica 1
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Velebitska 9, 11, 13, 15
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Velebitska 9, 11, 13, 15, Put Plokita 40, 44
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Kaštel Sučurac
Ulica: Rimski put 81
Očekivano trajanje:
09:30 - 10:30
Mjesto: Supetar
Ulica: Šoltanska, dio Hvarske i dio Bračke ulice
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:00
SRIJEDA, 14.1.
Mjesto: Split
Ulica: D.Šimunovića 12 i 14
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Osječka 5A
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Mažuranićevo šetalište 48
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Osječka 5B
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Bristivica, Blizna Donja, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00