BEZ STRUJE Napunite baterije, veliki dijelovi Splita, ali i dijelovi Hvara, Omiša, trogirskog i imotskog područja sljedeća dva dana bez električne energije

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom četvrtka i petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

ČETVRTAK, 18.12.

Mjesto: Split
Ulica: Ljubičeva 2/A
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00

Mjesto: Split
Ulica: Bijankinijeva-10
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Osječka-12
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Trg M.Pavlovića-7
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Ulica Slobode-12
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Jadranska-12
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: PODRUĆJE KAMENOLOMA, DIO DOLCA I DVD HVAR
Ulica: PODRUĆJE KAMENOLOMA, DIO DOLCA I DVD HVAR
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00

Mjesto: Dio općine Podbablje
Ulica: Istočni dio Jonjića, Odavići i Ajduci.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Dugi Rat i Duće
Ulica: Jure Kaštelana Duće Staro selo
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00

Mjesto: Blizna Donja, Bristivica, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Blizna Donja, Bristivica, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00

PETAK, 19.12.

Mjesto: Split
Ulica: Vrančićeva 1
Očekivano trajanje:
09:00 - 10:00

Mjesto: Split
Ulica: BAN BERISLAVIĆ 16, PUT PLOKITA 51, OSJEČKA 36, ISTARSKA 24, ULICA SLOBODE 16
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Split
Ulica: Šperun 2
Očekivano trajanje:
09:00 - 09:30

Mjesto: Split
Ulica: BAN BERISLAVIĆ 16, PUT PLOKITA 51, OSJEČKA 36, ISTARSKA 24, ULICA SLOBODE 16
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00

Mjesto: Blizna Donja, Bristivica, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Ulica: Blizna Donja, Bristivica, Blizna Gornja, Mitlo, Rastovac
Očekivano trajanje:
08:00 - 16:00

