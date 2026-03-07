Besplatno online predavanje: Kako pripremiti dijete za prvi razred?

U sklopu 19. Tjedna psihologije u Hrvatskoj održat će se besplatno online predavanje pod nazivom „Kad roditelj krene u školu: Kako pripremiti dijete za prvi razred?“. Predavanje organizira Hrvatsko psihološko društvo, a namijenjeno je roditeljima koji žele saznati kako najbolje pripremiti dijete za polazak u školu.

Predavanje će održati dječja psihologinja Žana Pavlović, održat će se u srijedu, 11. ožujka u 11 sati, putem Zoom platforme, a sudjelovanje je besplatno.

Cilj predavanja je pružiti roditeljima korisne savjete i psihološke smjernice kako bi prijelaz iz vrtića u školu bio što lakši i ugodniji za dijete, ali i za cijelu obitelj.

Predavanje je besplatno, ali potrebno se prijaviti na mail: pavlovic.zana@yahoo.com

19. Tjedan psihologije u Hrvatskoj održat će se u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva od 9. do 15. ožujka 2026.godine.

"Po devetnaesti put imat ćemo prigodu da kroz organizaciju različitih događanja struku predstavimo zajednici i pošaljemo poruku kako život i pojedinca i zajednice može biti bolji, ugodniji, kvalitetniji. 14. ožujka 1953. osnovano je Hrvatsko psihološko društvo, a kasnije, na isti datum 2023.godine donesen Zakon o psihološkoj djelatnosti, 14. ožujka je odlukom Hrvatskog sabora proglašen Nacionalnim danom psihologa", poručuju organizatori.