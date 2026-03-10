Besplatni vođeni obilazak gornjeg toka rijeke Krke u Nacionalnom parku Krka u povodu Međunarodnog dana turističkih vodiča

Prigodni obilazak održat će se u subotu, 14. ožujka 2026. a tura će obuhvatiti lokalitete Manojlovac, Burnum i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama. Za obilazak su predviđene dvije grupe posjetitelja, od po dvadeset i pet osoba, s polascima u 9.30 sati. Sudionici će se okupiti na parkiralištu kod lokaliteta Manojlovac, odakle će kombijem biti prevezeni do lokacija koje će obići.

Program uključuje razgled Manojlovačkog slapa, posjet arheološkom lokalitetu Burnum i obilazak Centra za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama. Zahvaljujući stručnom vođenju, posjetitelji će moći upoznati prirodne i kulturne vrijednosti gornjeg toka Krke, s posebnim naglaskom na pješačkim stazama i biciklističkim rutama, koje će omogućiti aktivan boravak u Parku u nadolazećim proljetnim danima.

Centar u Kistanjama kroz suvremene multimedijske i interaktivne sadržaje priča priču o rijeci Krki, o njezinoj bogatoj povijesti, flori i fauni i o važnosti koju je za lokalno stanovništvo imala od prapovijesti do danas. Sudionici će otkriti i povijesne slojeve Burnuma, jednog od najvažnijih arheoloških nalazišta na ovom području, a uživat će i u pogledu na Manojlovački slap, najviši slap na rijeci Krki, koji svojom ljepotom već više od stoljeća oduševljava posjetitelje i putnike namjernike.

Budući da je broj mjesta za sudjelovanje u obilasku ograničen, treba se na vrijeme prijaviti preko online obrasca: https://bit.ly/4scAatm.