Besplatan upis u registar suvlasnika za sve zgrade u Kaštelima

S ciljem poticanja suvlasnika zgrada da urede vlasničko-pravne odnose i osiguraju kvalitetnije upravljanje svojim nekretninama, Zeleno i modro preuzima sve troškove i administrativne obveze vezane uz upis zgrade u registar suvlasnika. Ova pogodnost odnosi se na sve stambene zgrade u Kaštelima koje do 31. prosinca 2025. sklope ugovor o upravljanju sa spomenutim stanoupraviteljem.

„Mnoge zgrade još uvijek nisu evidentirane u registru suvlasnika, što otežava donošenje odluka, provođenje radova i ostvarivanje prava iz zajedničke pričuve. Našom akcijom želimo olakšati taj postupak i potaknuti suvlasnike da zajednički naprave važan korak prema učinkovitijem upravljanju“, poručuju iz tvrtke Zeleno i modro.

Upis u registar suvlasnika zakonska je obveza svake zgrade koja ima više vlasničkih jedinica, a njime se osigurava transparentnost i pravna zaštita svih suvlasnika.

Inače, trošak tog postupka može varirati od oko 200 eura pa do 800 eura, ovisno o broju stanova i složenosti dokumentacije. Upravo zato, besplatan upis koji nudi „Zeleno i modro“ predstavlja značajnu uštedu za suvlasnike.

Tvrtka „Zeleno i modro“ od ove godine djeluje kao ovlašteni upravitelj stambenih zgrada, dok već dugi niz godina pruža javne i komunalne usluge na području grada Kaštela. Kroz svoje poslovanje tvrtka nastupa partnerski prema svim građanima, nudeći transparentne i kvalitetne usluge u interesu zajednice.

Svi zainteresirani suvlasnici mogu dobiti dodatne informacije i dogovoriti sastanak putem maila: upravitelj@zelenoimodro.hr ili mobitela: 099-665-1234 ili dolaskom u ured Zeleno i modro d.o.o. u Kaštelima.